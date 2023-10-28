Выходные в Татарстане начнутся с гололеда, метели и снежных заносов

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В субботу на территории Татарстана ожидается облачная погода. Ожидаются снег и мокрый снег, гололед и слабая метель. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Прогнозируется юго-восточный ветер, местами его порывы могут достигать 14 м/с.

Ночью температуры воздуха опустятся до 1-6 градусов ниже нуля, а днем ожидается от −2 до +2. Также синоптики предупредили о гололедице на дорогах и снежных заносах.