Выходные в Татарстане начнутся с дождя, грозы, града и сильного ветра

Гидрометцентр РТ предупредил жителей Татарстана об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки. Начнется оно с дождя с грозой сегодня ночью и кратковременных усилений ветра до 20 м/с.

В субботу в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет дождь, местами сильный. В отдельных районах – гроза, локально возможен град. Ветер юго-западный, западный, местами кратковременные усиления до 15-20 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью будет колебаться от 12 до 17 градусов выше нуля, завтра днем – от 20 до 25 градусов.

В Казани сегодня ночью тоже начнутся дожди, местами – с грозой и ветром до 20 м/с. Воздух сегодня ночью прогреется до 14-16 градусов тепла, завтра днем – до 22-24 градусов.

В воскресенье, 23 июля, прогнозируется переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха будет варьироваться от 22 до 27 градусов тепла.