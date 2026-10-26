Выходит настолка «Беләсем килә!», знакомящая с татарской культурой

Фото предоставлено создателями игры

В свет выходит настольная игра «Беләсем килә!» («Хочу все знать»), специально предназначенная для знакомства детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста с татарской культурой. Игра основана на историко-культурном материале татарского народа и помогает в игровой форме познакомиться с родным наследием, традициями и языком, сообщают ее создатели.

«Беләсем килә!» призвана превратить изучение культуры в захватывающее приключение: играющие отвечают на вопросы разной сложности, соревнуются, учатся рассуждать и делиться знаниями. Каждый ребенок найдет задания по силам и по интересам, а также одновременно сформирует более глубокое понимание своей идентичности и уважения к истории родного края.

Игра включает несколько тематических блоков, которые раскрывают многогранность татарской культуры. Это, в частности, история – вопросы о значимых событиях и выдающихся личностях, сыгравших важную роль в судьбе

татарского народа. Культура и искусство – соответствующие задания посвящены прикладному искусству, музыке, танцам, костюмам и символике.

В блок по языку включены игровые упражнения на знание слов и выражений, устойчивых фраз, пословиц и их значений. К блоку о географии и природе родного края отнесены вопросы о городах, реках, природных памятниках и особенностях региона.

Раздел о традициях и праздниках составили задания, посвященные обычаям, обрядам, семейным ценностям и национальным торжествам. А развлечения и фольклор – это загадки, считалки, различные сказочные и легендарные сюжеты.

Вопросы в игре адаптированы под разные возрастные группы: задания для дошкольников сформулированы проще и сопровождаются наглядными подсказками, а для школьников – содержат более глубокий контекст и требуют

самостоятельного поиска связей между фактами.

Игра разработана специально для татарских детей, проживающих в регионах России, и призвана в увлекательной форме помочь познакомиться с родным языком, традициями и историей народа. Она выпущена за счет средств гранта Республики Татарстан на развитие гражданского общества.

«У нас есть важная миссия – сохранить и передать из поколения в поколения наш родной язык, богатую историю, культурное наследие, традиции. С этой целью мы ведем активную работу во всех уголках нашей страны. Реализуются много разных проектов. Среди них есть и проекты для наших маленьких друзей. Игра – это не просто развлечение, а способ сохранить и передать традиции через интерес и эмоции», – отметил председатель Совета Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов.

Игра подходит для ребят дошкольного возраста и учеников младших классов. В настоящее время Федеральная национально-культурная автономия татар передает ее экземпляры региональным и местным организациям в субъектах Федерации.