«Выходим на финальный этап»: Шадаев оценил готовность Татарстана к KDW-2026

Подготовка к международному форуму Kazan Digital Week вышла на финальную стадию: площади экспозиции забронированы почти полностью, а деловая программа готова на 95%. Как пройдет форум и на чем сейчас сосредоточены организаторы – в материале «Татар-информа».





Максут Шадаев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Важно планку удерживать»

Международный форум Kazan Digital Week за последние годы стал одной из самых значимых площадок для обсуждения вопросов практического применения цифровых технологий в социальной сфере, госуправлении и бизнесе. Такими словами начал заседание оргкомитета по проведению форума министр цифрового развития России Максут Шадаев.

«В прошлом году форум собрал 25 тыс. участников из 61 страны. Была очень насыщенная деловая программа – более 1,3 тыс. выступлений прозвучало. Ну и по обратной связи, которую мы замеряем от компаний, форум имеет очень важное практическое значение для них: они находят новых партнеров, заказчиков, площадки для внедрения», – подчеркнул Шадаев.

Он добавил, что для Минцифры форум – это площадка, которая объединяет представителей всех регионов и руководителей цифровой трансформации федеральных ведомств. По словам министра, в этом году особое внимание уделят внедрению цифровых технологий в социальной сфере.

«Важно планку удерживать, каждый год все сложнее ставить рекорды. Но, насколько я понимаю, у нас организационно-техническая готовность высокая, несмотря на то, что мы сроки проведения форума сдвинули. Предварительное участие и в выставке, и в деловой программе подтвердило большое количество заинтересованных компаний», – подчеркнул Шадаев.

Рифкат Минниханов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Девять иностранных министерств подтвердили свое участие

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов сообщил, что деловая программа форума готова на 95%. Пленарную сессию в этом году посвятят теме «Доверенная цифровая экосистема: искусственный интеллект, данные, технологический суверенитет».

«Давайте традиционный формат договоримся поменять немножко – перейти в более современный формат дискуссии. Тем более очень много острых, интересных вопросов. Набор выступлений поменяем на такую живую панель с обсуждением», – предложил Шадаев.

По словам Минниханова, на официальном сайте международного форума Kazan Digital Week – 2026 уже зарегистрировались представители почти 50 стран.

«Подтверждено участие делегаций из девяти зарубежных министерств и дипломатических представительств. Динамично расширяем международные связи форума», – отметил Рифкат Минниханов.

Он добавил, что в этом году на форуме расширят аллею стартапов и зону питч-сессий. На аллее представят 60 IТ-проектов: 30 российских, 20 зарубежных и еще десять от команд – победителей хакатонов. В зоне питч-сессий на протяжении всего форума будут проходить лекции, мастер-классы, показы проектов и их короткие презентации в разных форматах.

Кроме того, на форуме пройдет международный акселератор IT-Park Global Startup Accelerator. Президент АН РТ напомнил, что впервые его провели в 2025 году и он привлек внимание зарубежных технологических команд. В этом году на участие в программе поступило 218 заявок из 24 стран. По итогам отбора авторы 20 лучших проектов смогут представить свои разработки на выставке.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Экспозиция вырастет на треть

Экспозиция, организованная в рамках международного форума Kazan Digital Week, в этом году займет три павильона общей площадью 20 тыс. кв. метров, что на треть больше, чем в прошлом году, когда выставка размещалась в двух павильонах площадью 15 тыс. кв. метров.

«Интерес к выставке растет. При этом базовая стоимость стенда площадью 6 кв. метров остается доступной – от 59 тыс. рублей», – отметил он.

Рифкат Минниханов сообщил, что уже забронировано 86% выставочных площадей. В первом павильоне пройдут полуфинал и финал международного чемпионата по битве роботов. Во втором разместят экспозицию по десяти ключевым направлениям форума. Больше всего стендов будет в разделах «Инновации», «Интегрированный бизнес», «Цифровая индустрия 4.0» и «Цифровые технологии государственного управления».

При этом большинство решений, которые компании продемонстрируют на стендах, так или иначе будут связаны с технологиями искусственного интеллекта.

Третий павильон примет аллею стартапов, ярмарку вакансий, федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» и профориентационный проект ProSkills.

«Подготовительные работы проведены, выходим на финальный этап»

«Мы видим, что подготовительные работы проведены, сейчас выходим на финальный этап. Как обычно, финальный этап требует определенной мобилизации от всех сторон, том числе и от Минцифры, поэтому здесь нам нужно выйти на все плановые решения, которые мы закладывали при планировании проведения форума», – подвел итоги совещания Шадаев.

Он выразил уверенность, что все нерешенные вопросы будут успешно отработаны за оставшийся месяц и форум пройдет на необходимом высоком уровне с участием всех заинтересованных сторон – государства, бизнеса и технологических компаний.

Kazan Digital Week 2026 пройдет с 29 по 31 октября в международном выставочном центре «Казань Экспо». Там встретятся представители государства, бизнеса, IT-компаний и экспертного сообщества, чтобы обсудить искусственный интеллект, новые технологии и решения.