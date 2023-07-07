Выходец из Татарстана назначен замглавы Минстроя РФ

Фото: пресс-служба Минстроя РФ

Статс-секретарем — заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ назначен выходец из Татарстана Юрий Муценек. Соответствующее распоряжение подписал сегодня Премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Назначить Муценека Юрия Петровича статс-секретарем — заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Юрий Муценек с 2008 по 2014 год трудился на разных должностях в ГУП «Татинвестгражданпроект». С 2014 по 2015 год — старший специалист отдела нормативно-технического регулирования, инноваций и мониторинга строительства жилья Департамента жилищной политики Минстроя РФ. В 2015 году — помощник руководителя московского Научно-исследовательского аналитического центра.

В 2015-м же окончил Казанский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство» и вернулся в Татарстан. С 2015 по 2018 год — помощник генерального директора «Татинвестгражданпроекта». С 2018 по 2019 год работал помощником министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, с 2019 по 2020 год — управляющим делами Минстроя Татарстана.

С 2020 по 2021 год — заместитель директора аналитического департамента Фонда содействия реформированию ЖКХ. С января 2021 года — директор Административного департамента Минстроя РФ. Одновременно с работой продолжал обучение, окончил Университет Восточного Лондона в 2018-м и РАНХиГС при Президенте России в 2021-м.