Выходец из прокуратуры РТ стал федеральным инспектором в Марий Эл

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

Новым главным федеральным инспектором (ГФИ) по Марий Эл стал уроженец Казани Сергей Беляков, долгое время проработавший в прокуратуре Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

Представляя нового главного федерального инспектора, полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров перечислил основные приоритеты его работы.

По словам Комарова, речь идет о выполнении задач, поставленных главой государства Владимиром Путиным, поддержка предприятий оборонно-промышленного комплекса, комплектование Вооруженных сил РФ, социальная поддержка военнослужащих и членов их семей.

ГФИ должен также контролировать реализацию национальных проектов в регионе, ситуацию на рынке труда и решение обычных вопросов, волнующих местных жителей, добавил чиновник.

Сергей Геннадьевич Беляков родился в Казани в 1965 году. В 1995-м окончил Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина. С 1995 по 2001 год работал в прокураторе РТ. С 2001 по 2007 год — Бавлинский городской прокурор, с 2007 по 2008 год — прокурор Набережных Челнов. С 2008 по 2013 год — заместитель прокурора Нижегородской области, с 2013 по 2018 год — первый заместитель прокурора Дагестана. С 2018 по 2023 год работал прокурором Марий Эл.