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Выходец из прокуратуры РТ стал федеральным инспектором в Марий Эл
Новым главным федеральным инспектором (ГФИ) по Марий Эл стал уроженец Казани Сергей Беляков, долгое время проработавший в прокуратуре Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.
Представляя нового главного федерального инспектора, полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров перечислил основные приоритеты его работы.
По словам Комарова, речь идет о выполнении задач, поставленных главой государства Владимиром Путиным, поддержка предприятий оборонно-промышленного комплекса, комплектование Вооруженных сил РФ, социальная поддержка военнослужащих и членов их семей.
ГФИ должен также контролировать реализацию национальных проектов в регионе, ситуацию на рынке труда и решение обычных вопросов, волнующих местных жителей, добавил чиновник.
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