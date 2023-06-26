Выход России из Договора об обычных вооруженных силах обсудят на конференции в Вене

В Вене созвана конференция по выходу России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Мероприятие пройдет 29–30 июня, Москву на нем представят представители МИД и Минобороны во главе с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, сообщает ТАСС.

Напомним, что 9 июня вступил в силу закон о денонсации Россией ДОВСЕ, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Нидерландские коллеги оперативно отреагировали на нашу нотификацию и в соответствии с положениями ДОВСЕ информировали о созыве 29-30 июня в Вене конференции по выходу России из договора. <...> Основная цель — рассмотреть вопросы, связанные с тем, что Москва больше не будет участвовать в договоре», — объяснил в беседе с агентством руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Событие состоится под председательством Польши.

Ранее в Кремле отметили, что ДОВСЕ уже можно считать «неживым механизмом», поэтому выход из него не принесет России никаких последствий.