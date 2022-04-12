Выход новой банкноты в 100 рублей может задержаться

Гознак допускает срыв сроков по выпуску новой банкноты номиналом в 100 рублей. Однако планы запустить купюру в обращение сохраняются.

«Возможно некоторое смещение сроков, которое, думаю, не требует специальных пояснений в текущих условиях. Тем не менее, новая банкнота будет представлена, и Гознак со своей стороны делает все, чтобы такое представление состоялось», - передает РИА Новости слова главы Гознака Аркадия Трачука.

Подробнее о новой купюре он рассказывать не стал, добавив, что это прерогатива Центробанка. Глава Гознака только напомнил, что на купюре будут изображены объекты Центрального федерального округа. Там будут изображения Москвы, однако планируются и новинки.

Ранее ЦБ анонсировал постепенное обновление рублевых банкнот. В 2022 году должны выйти купюры номиналом 100 рублей. В 2023 году планировалось обновить 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, в 2025 году - 10 и 50 рублей.