Выход из кризиса, рекорд Лямкина и легенда Билялетдинов. Почему Гатиятулин откровенничает

Наконец приятную игру показали «барсы» спустя почти месяц после последней победы над топ-командами КХЛ. Позади ли спад команды - покажут следующие матчи, но «Ак Барс» уже старается меняться. Вчера к журналистам вышел непривычно откровенный Гатиятулин. Подробнее - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» прерывает кризис, а Лямкин замахивается на казанский зал славы

«Автомобилист» в нынешнем сезоне выглядит даже сочнее, чем в прошлом. Команда Николая Заварухина стала еще мобильнее, быстрее и более управляемой, однако в Казани с командой Заварухина происходит что-то неладное. Это уже второй приезд «Автомобилиста» в Казань за месяц, когда им оказалось нечего противопоставить «Ак Барсу».

Впрочем, на этот раз Екатеринбург, похоже, попал под горячую руку. Во-первых, казанцы уже изрядно истрепали нервы себе и своим болельщикам в затяжном кризисе, который вяло тлел даже с учетом вымученных побед над «Нефтехимиком» и «Ладой».

Во-вторых, к своему историческому достижению рвался Никита Лямкин, который ко вчерашнему вечеру подходил с 41 очком в активе – столько же у легендарного защитника золотого «Ак Барса» первых сезонов в КХЛ Ильи Никулина.

Так сошлись звезды, что в этом поединке хоккеисты «Ак Барса» проснулись от своего затяжного летаргического сна. Одному Богу известно, как защитник оказался на пятаке при навале на ворота «Автомобилиста» в начале второго периода, но именно с этого момента произошел взрыв, после которого «Ак Барса» заиграл по-другому. Побитый Лямкиным клубный рекорд результативности в среди защитников 42 (8+34) в 62 матчах дал мощнейший буст (толчок) для всей команды.

Фото: ak-bars.ru

Уже после гола Никиты казанцы получили шанс разыграть лишнего и буквально заперли гостей в их зоне. В один момент тот же Лямкин на кураже выскакивал из-за ворот и попытался забросить лакросс-голом. «Сам не знаю, как там оказался», – не мог объяснить свои частые появления у чужих ворот сам Никита. Но мы то с вами все прекрасно понимаем.

Его порыв подхватил и Александр Барабанов, который в том же большинстве эффектно отдавал «слепую» передачу, когда смотрел на защитника, дежурившего на синей линии, а сам отдавал на пятак к ближней штанге.

В третьем периоде Барабанов уже организовал гол, полностью сконструированный самостоятельно. Сначала он классно прокатился через всю зону вдоль синей линии, оттянув на себя двух игроков соперника, потом с разворота выдал шикарную передачу в центр зоны, а когда завязалась борьба у ворот, подкрался и протолкнул шайбу в ворота.

«Не секрет, что у команды и у меня был небольшой спад. Не важно кто забивает, главное, чтобы мы побеждали», - рассуждал в беседе с «ТИ-Спорт» Александр после игры. Тут стало ясно – казанцы, наконец, расслабились, раскрепостились и начали играть в свое удовольствие.

Вышел ли «Ак Барс» из кризиса окончательно? Учитывая, что это первая победа над топ-командой с начала февраля, то можно было бы надеяться. Но впереди сложнейшая серия с тремя фаворитами предстоящего плей-офф. Вот там и можно будет делать выводы.

Фото: ak-bars.ru

Тимур Билялов подтащил. А слабо и дальше?

Важно отметить, что после заброшенной шайбы выстоять плотный ответный накат в исполнении гостей помог голкипер казанцев Тимур Билялов. Вскоре после шайбы Лямкина Никита Трямкин выкатывался из-за ворот на пятак и с близкого расстояния бросал в правый верхний угол – Тимур тащил в сложнейшей ситуации.

Затем вратарь классно среагировал в моменте, когда Стефан Да Коста круто разобрался в зоне «Ак Барса» и сделал перевод в левый круг вбрасывания, откуда Мэйсек низом пальнул в ближний угол – Билялов в шпагате справился с угрозой. В дальнейшем Тимур действовал уверенно, отразив 29 бросков из 30-ти.

Это классический пример, как обычно выигрываются матчи уровня плей-офф. Команда забивает важнейшую шайбу, а потом в дело вступает голкипер, который выдерживает ответный натиск. На этот раз в «матче за 4 очка» голкипер «Ак Барса» отыграл так, как от него ждут весь сезон. Но сможет ли также в предстоящем Кубке Гагарина?

Фото: ak-bars.ru

Конфликтов у тренеров с Петаном и Яшкиным нет. Что сподвигло коуча на откровения с прессой?

Впрочем, несмотря на волну куража, которую поймали казанские хоккеисты, есть и несколько неприятных вопросов к тренерскому штабу.

По-прежнему остаются вопросы к реализации большинства у казанской команды. Только за первые два периода гости скопили 8 штрафных минут, но вспомнить хоть что-то опасное в исполнении команды Анвара Гатиятулина было сложно. Более того, у команды были сложности даже с элементарным расставлением в чужой зоне. По итогу «холостых» минут в большинстве будет 12.

Особенно это заметно было в третьем периоде, когда казанцы получили шанс реализовать преимущество при игре в формате 5 на 3. Даже в этой конфигурации у казанской спецбригады мало что получалось при удержании шайбы в чужой зоне. В какой-то момент Анвар Рафаилович даже взял тайм-аут прямо во время этого большинства, на что обратили внимание журналисты на послематчевой пресс-конференции. Вот тут-то и случилась магия. Представители медиа увидели другого Гатиятулина.

Наставник «Ак Барса», который уже снискал себе славу одного из самых «канцелярских» ораторов, от которого журналисты уже давно бросили ждать каких-то ярких ответов с конкретикой, на этот раз вдруг резко переменился в тоне, и не дожидаясь следующего вопроса, принялся разъяснять, в чем истоки проблем с большинством у команды.

«Вообще по теме большинства хотел сказать, что мы работали над ним с предсезонки, и это было плодотворно. По сезону мы шли и в тройке, и в пятёрке по реализации, когда все были на своих местах.

Потом мы потеряли Ника Петана, это важный игрок в большинстве, и розыгрыш в основном строился через него. Конечно, это отразилось, потому что бригада большинства – это не просто набор игроков, каждый хоккеист подбирается туда с определенным функционалом. И не просто так их заменить, каждый обладает своими качествами на своей позиции. Нам пришлось выходить из положения, плюс потеря Митча Миллера – два ключевых игрока спецбригады, такое сразу отражается на результате. Это не жалоба какая-то, а констатация факта. Тем не менее, работа ведется, ищем разные варианты, доносим их до ребят», - разошелся специалист.

Остается только догадываться, что именно подтолкнуло Анвара Рафаиловича к откровениям. Не исключено, что и в самом клубе как минимум мягко подталкивают специалиста к более открытой позиции с прессой. Недосказанность порождает слухи, и в какой-то момент их уже стало настолько много, что в «Ак Барсе» решили дать свои пояснения ситуации устами прежде сдержанного Анвара Гатиятулина.

«Почему решил ответить развернуто и эмоционально? Удивляет, как в СМИ реагируют на некоторые новости. Я уже говорил, что у Ника Петана небольшое повреждение, которое не дает ему играть. А потом информацию о конфликте мне прислали – я был удивлен. А потом после игры в Челябинске писали, что якобы конфликт у Димы Яшкина с Алексеем Тертышным. Там был игровой момент, мы по ходу хотели менять вратаря на шестого полевого, нарисовали на вбрасывании схему.

Дима Яшкин подъехал уточнить расстановку, но на процедуру вбрасывания есть ограниченное время, у нас уже было предупреждение, и мы могли получить две минуты. Вот и все эмоции. Я стараюсь быть честен с прессой, информацию давать честную от клуба. То, что вижу в СМИ, сам мало читаю, но то, что присылают – вызывает удивление. Поэтому прояснил ситуацию. Понимаю, что чем ближе плей-офф, тем активнее идет игра на информационном поле. Наша задача – не обращать внимания и сосредоточиться на себе», - рассказал Анвар Рафаилович.

Возможно, это была первая и последняя пресс-конференция, когда наставник «Ак Барса» решил отказаться от своей привычной манеры отвечать общими фразами, а открыться журналистам. Но что-то подсказывает, что это не разовая акция и пожелания к тренерскому штабу «сверху», с которыми ему придется считаться.

Билялетдинов официально легенда. Гатиятулин перенимает у него опыт до сих пор

Ну а на приятное – церемония чествования главного кудесника трофеев для «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова, который провел на посту тренера более 700 матчей на уровне КХЛ. Символично, что памятную медаль мэтру вручал его бывший подопечный Алексей Морозов – ныне уже серьезный функционер, президент лиги.

«Сегодня мы награждаем легенду «Ак Барса» и человека, с чьим именем связаны главные достижения клуба в КХЛ – Зинэтулу Хайдяровича Билялетдинова. Он провел 703 матча, стал единственным тренером в истории Лиги, кто трижды завоевывал Кубок Гагарина с одной командой. Все мы помним его знаменитую фразу из чемпионской раздевалки в 2018 году: «Только честный труд». Она в полной мере характеризует Зинэтулу Хайдяровича и его отношение к профессии», – сказал Алексей Морозов.

Фото: ak-bars.ru

Все еще откровенный в этот вечер Гатиятулин решил пойти удариться в детали и в отношениях с виновником торжества. Он рассказал, что их взаимоотношения зародились еще в 2018 году, когда его «Трактор» сошелся с «Ак Барсом» в финале Восточной конференции.

«Мы и не прекращали общаться [с Билялетдиновым]. Еще в 2018 году, когда мой «Трактор» в финале конференции уступил «Ак Барсу» Зинэтулы Хайдяровича, то на рукопожатии я спросил у него, могу ли с ним созвониться после сезона и задать несколько вопросов. С тех пор мы поддерживаем общение. С нами он часто, приезжает и делится своим мнением. Конечно, это человек с огромным опытом. Он пример для российских тренеров, который внёс большой вклад в российский и казанский хоккей. Рад видеться с ним и общаться. Сегодня он с нами был перед игрой и высказывал свое мнение. Рад, что он не отказывает, а помогает», — рассказал Гатиятулин.

Фото на анонсе материала: ak-bars.ru