«Вывозил на лошадях раненых»: житель Апастовского района о своем герое

Один из жителей Апастовского района Татарстана присоединился к акции «Мой герой – моя семья» и рассказал про своего прадеда Агзама Халилова, который на фронте служил повозочным.

По словам рассказчика, прадедушка ушел на фронт 25 сентября 1942 года. На полях сражения он вывозил на лошадях раненых солдат и офицеров.

Однако 2 октября 1943-го, находясь под Киевом, прадеда рассказчика тяжело ранило в лицо, в результате чего у бойца была поражена челюсть.

«После излечения он снова становится в строй. При эвакуации раненых в апрельское наступление 1945 года вывозил раненых буквально из-под огня противника и вывез 103 человека (раненых бойцов и офицеров), проявляя при этом максимальную заботу по уходу за ними», – делится местный житель.

К сожалению, за время войны прадедушка также был ранен в голову и потерял один глаз.

За свой героизм Халилова удостоили правительственной награды – Ордена Красной Звезды.

После Победы прадед работал в колхозе расчетным бухгалтером. Но полученные раны давали о себе знать, и в сентябре 1962 года он умер.

«Мы всегда будем помнить о наших предках и о прошлом нашей страны», – сказал в завершении рассказчик.

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.