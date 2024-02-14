Вывоз ТКО, Жилплощадка и снежный коллапс: о чем спросили химики у Ильсура Метшина

Сделаем все, чтобы «Салават купере» был самодостаточным

«Казаньоргсинтез» находится на окраине города, и многие сотрудники предприятия для удобства выбрали в качестве места жительства район «Салават купере». Он появился в Казани почти 10 лет назад и еще не до конца обзавелся необходимой инфраструктурой, поэтому людей особенно волнует его развитие. Мэр города заверил, что все необходимое появится в максимально возможные сроки.

«Мы будем и дальше поддерживать развитие этого района, делать все для того, чтобы “Салават купере” был самодостаточным, чтобы вы приезжали в город только, если у вас есть желание симфонический оркестр послушать, посетить фестиваль Шаляпина, или театр Г. Камала. Кружки и все остальное жизненно необходимое должно быть по месту жительства», – подчеркнул Ильсур Метшин.

Он напомнил, что почти за десять лет инфраструктура района значительно приросла и сейчас «Салават купере» – это современные школы с бассейнами, детские дошкольные учреждения, новый парк, строительство которого завершили в минувшем году. В 2024 году здесь откроют поликлинику, где будет детское и взрослое отделения, травматологический пункт, женская консультация, скорая помощь. Также в процессе реализации – спорткомплекс «Физра».

«Один из самых главных моментов, на мой взгляд, это транспортное обслуживание с расширением Горьковского шоссе. Его пропускная способность закончится через 7 лет. Когда мы с командой только начинали работу – после 1000-летия Казани – в городе было 135 тыс. личного автотранспорта. Сегодня мы уже приближаемся к 470 тысячам, растем семимильными шагами», – прокомментировал градоначальник.

Единственный выход, по мнению Метшина, это доступный, благоустроенный и безопасный общественный транспорт, в том числе метробусы. В администрации отстаивают эти позиции и для других удаленных районов города, например для Дербышек.

Вторым этапом после Горьковского шоссе станет дорога на Новониколаевку

Еще один волнующий сотрудников вопрос – дорога в поселок Новониколаевка. Часть работников имеют там частные дома, а некоторые проезжают по ней в близлежащий «Салават купере». Однако ее качество оставляет желать лучшего.

«Это комплексная проблема. Сегодня этой дорогой пользуется “Казгорстрой”, дабы сократить пробки, люди пытаются выехать по этому пути через “Салават купере”. Возможно, пуск Горьковского шоссе немного снимет трафик, но это только частично решит проблему. Сама Новониколаевка тоже очень быстро развивается. Если буквально 5-10 лет назад там были только частные дома, сегодня там есть также малый и средний бизнес, в основном его специализация – ремонт грузовых автомобилей, поэтому там очень много грузовиков», – рассказал о проблеме генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.

Его подержал и замруководителя исполкома города Игорь Куляжев, отметив, что по этой дороге проходит большое количество грузового транспорта – только с завода по ней проезжает более 200 тралов, потому что она является самым простым и быстрым путем выезда на трассу М7.

«Мы эту дорогу стараемся поддерживать в проезжем состоянии, в эту весну тоже проведем ее ремонт. Дополнительно для того, чтобы выехать из “Салават купере”, в этом году будет отремонтировано часть улицы Нурихана Фаттаха. Но проблема заключается в том, что сегодняшним реалиям дорога не удовлетворяет», – прокомментировал Куляжев.

Ильсур Метшин, в свою очередь, заверил, что вопрос будет рассмотрен совместно с Министерством дорожного транспорта и строительства. Реконструкция дороги может стать вторым этапом после благоустройства Горьковского шоссе.

Метшин о Жилплощадке: «У нас нет волшебной палочки»

Еще одна территория, которая неразрывно связана с «Казаньоргсинтезом», — это микрорайон Жилплощадка. Интересовала сотрудников предприятия также и его судьба, пути дальнейшего развития.

«К сожалению, возможности наши ограничены, у нас нет той волшебной палочки, которая бы одним взмахом Казань превратила в ту, которой мы ее хотели бы видеть. Но то, что мы сегодня доходим нашими проектами до окраин – это важно», – отметил Ильсур Метшин.

Он напомнил, что Жилплощадка долгое время была обделена вниманием. Однако к Универсиаде там появился новый спортивный комплекс, а позже два подростковых клуба. Также был проведен и продолжается ремонт школ. Недавно завершилась экспертиза проекта строительства бассейна рядом с хоккейным дворцом, уже зарезервирована земля. Однако об обустройстве общественных пространств, парков и скверов должны позаботиться жители микрорайона.

«Знаете, как у нас формируется эта программа – голосованием жителей. Соберите всех неравнодушных и активных, проголосуйте и мы с удовольствием включим вас программу. Выберите совместно территорию. Пожелаем вам быть более активными, и вашу активность поддержим», – заверил градоначальник.

В Казани 900 футбольных полей завалено мусором

Спросили мэра и о «мусорных» проблемах. Метшин заверил, что его команда активно занимается этим вопросом уже более 5 лет, изучает лучшие практики и формирует программу, которую планируют презентовать общественности в первом полугодии 2024 года.

«У нас 900 футбольных полей завалено мусором, и мы растем, уже некуда возить. Но это наш город, мы никуда из него не собираемся уезжать, наши дети и внуки тут растут, и мы, надеюсь, тут будем красиво стареть. Именно поэтому – это самый глобальный вопрос», – подчеркнул Ильсур Метшин.

Морфология мусора за последние годы изменилась, и если несколько лет назад в городе вывозили 450 тыс. тонн мусора, то сейчас его объем вырос до 600-800 тыс. тонн. Градоначальник напомнил, что завершает свою работу мусорный полигон на ул. Химическая, который был рассчитан по проектной мощности на 28 лет, но заполнился за 13 лет. Была рекультивирована свалка в Самосырово. Ее высота достигала 9-этажного дома дом, а сегодня это – зеленый холм

Единственный выход – это раздельный сбор мусора, который позволит сократить вывоз на переполненные полигоны. Такая программа сейчас разрабатывается в исполкоме города.

Раньше вывозили 600-900 тыс. тонн снега, а в этом году – свыше 1,6 млн тонн

Главная проблема, которая стоит перед чиновниками в зимний период – уборка и вывоз снега. Мэр столицы Татарстана отметил, что понимает негодование жителей города, но объемы выпавшего снега настолько большие, что оперативно справится с решением вопроса сложно.

«Мы вывозим 600-900 тыс. тонн снега обычно за год. В этом году уже вывезли 1,6 тыс. тонн с дорог первой категории, где ходит общественный транспорт. Такого количества снега не было никогда», – рассказал Ильсур Метшин.

Кроме того, с началом снегопадов возникла проблема нехватки рабочих – дворников, водителей спецтехники. Только в первые дни бурана уволились порядка 10% сотрудников, в том числе из-за заработных плат. Например, их зарплата на трассе М7 составляет порядка 70-80 тыс. рублей, в городе – 56 тыс.

«Мы будем добиваться, ногами стучать, ночевать везде, где принимают решения, чтобы нам дали конкурентоспособные зарплаты, а иначе люди уходят», – заверил градоначальник.

Охрана здоровья и инфраструктура важны не менее, чем зарплата и комфортные бытовки

Волнует сотрудников также проблема кадрового дефицита, который ощущается на всех промышленных предприятиях республики без исключения. Решать ее, по словам мэра города, должны работодатели в зависимости от конкретных потребностей. «Казаньоргсинтез» успешно справляется с решением этого вопроса.

«Вот эти тенденции [которые внедряют] ваши работодатели, руководители – это не только зарплата, столовые, туалеты и бытовки, это и охрана здоровья, и то, что они сейчас делают – благоустраивают деловой квартал. Это очень важно, это уважение к человеку. Когда таким уважением проникнется каждый руководитель – хлебозавод ли это, бизнес-компания, большой завод, большая компания, то это работа вдолгую», – подчеркнул Ильсур Метшин.

Спросили градоначальника и о практиках СИБУРа, которые ему особенно нравятся и которые он готов использовать в своей дальнейшей работе. Отвечая на этот вопрос, Метшин признался, что настороженно отнесся к приходу холдинга в город, однако, увидев первые результаты их работы, был приятно удивлен и теперь рекомендует присмотреться к практикам компании руководителям других предприятий.

«Они наработали практику, набили шишки и выдают готовый результат – как надо правильно делать. Думаю, что другим руководителям предприятий нужно убрать гордыню, не тратить время, а просто брать присмотреться к этим показателям. Для меня одним из лучших примеров социальной ответственности в ведении бизнеса является СИБУР <…> Вы должны пожелать своим детям, чтобы о них заботились так, как о вас заботятся в компании СИБУР. И тогда будет и преемственность, и династии, и проблемы с кадрами не будет», – заключил глава столицы Татарстана.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»