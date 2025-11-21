Вывески в России обязаны будут иметь русский перевод с 1 марта 2026 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Закон о защите русского языка в публичном пространстве вступит в силу в России 1 марта 2026 года. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, ее слова приводит «РИА Новости». Согласно документу, все вывески и указатели должны будут иметь перевод на русский язык.

Казакова пояснила, что закон предусматривает два изменения, одно из которых касается сферы торговли. В закон «О защите прав потребителей» внесены дополнения, регулирующие требования к информации, размещенной для всеобщего ознакомления на вывесках, табличках и указателях.

Она уточнила, что такие обозначения, как «открыто/закрыто», «вход/выход», «распродажа», «цена», «скидки», «касса» и другие аналогичные указатели, должны обязательно присутствовать на русском языке. При необходимости их можно будет продублировать на языках народов России, а также перевести на иностранные языки.

Депутат также отметила, что изменения не затрагивают сферу товарных знаков и фирменных наименований – эти вопросы продолжают регулироваться Гражданским кодексом РФ.