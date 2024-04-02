«Вывел отряд из-под минометного огня»: близкие о подвиге командира взвода из Альметьевска

Динар Кадыров родился 20 декабря 1993 года в Альметьевске

Фото: zpobeda.ru

«Школа нас познакомила, встреча стала судьбоносной для нас»

Динар Кадыров родился 20 декабря 1993 года в Альметьевске. Здесь же он провел свое детство и юность. С 2001 по 2012 год обучался в татарской гимназии №1 имени Ризы Фахретдина.

Мать Динара Камиля Гараева вспоминает, как привела его сюда в первый класс.

«Как будто совсем недавно Динар стоял здесь, именно здесь, мы пришли в первый класс. А когда школу оканчивал, стоял вот с этой стороны — все торжественные линейки проходили здесь», — рассказала женщина.

«Динар мне запомнился очень смелым и отважным человеком. Человеком, всегда готовым прийти на помощь. Он всегда здоровался с открытым ясным взглядом, улыбался. У него было трепетное отношение к девушкам», — заметила директор гимназии №1 Фируза Валиуллина.

Со своей будущей супругой Динар Кадыров тоже познакомился в этой гимназии. Они учились в одном классе и потом связали свои судьбы.

«Эта школа нас познакомила, и так получилось, что это стало судьбоносным для нас обоих. Сначала мы были одноклассниками, просто друзьями. Ходили на дни рождения, в походы, танцевали в паре в ансамбле», — поделилась воспоминаниями вдова бойца Айназ Кадырова.

После выпускного их дороги разошлись по разным вузам, в разные города. Динар окончил Казанский федеральный университет, затем отслужил в армии. Молодые люди не теряли друг друга и продолжали свое общение в письмах. После демобилизации из армии Динара они решили пожениться.

Вскоре у супругов родился сын. Своего первенца Динар мечтал воспитать настоящим мужчиной, защитником Родины – таким, каким был сам. С детства он мечтал стать военным увлекался военной историей, регулярно посещал военно-патриотический клуб «Мускул». Динар неравнодушно относился к защите страны.

Айназ Кадырова: «Сначала мы были одноклассниками, просто друзьями. Ходили на дни рождения, в походы, танцевали в паре в ансамбле» Фото: © Юрий Евграфов, t.me/pressalmet

Динар так и не узнал, что у него будет долгожданная дочь

В октябре 2022 года Динар Кадыров был призван в ходе частичной мобилизации и направлен в зону специальной военной операции. Его назначили командиром взвода. Со слов сослуживцев, он был целеустремленным человеком, доблестным воином.

Спустя два месяца, 30 декабря, подразделение лейтенанта Кадырова попало под артиллерийский удар. «Динар Кадыров пал смертью храбрых», — рассказал военный комиссар Альметьевска и Альметьевского района Ришат Сабиров.

По его словам, под минометным обстрелом он вывел часть отряда из-под огня. Офицер вернулся к раненым товарищам, чтобы спасти их, но осколок снаряда оборвал его жизнь.

За свой подвиг Указом Президента РФ Динар Кадыров награжден орденом Мужества посмертно.

Несмотря на боль потери, Айназ гордится тем, что Динар был ее мужем, и он ушел настоящим героем, патриотом своей Родины, которую он так любил и гордился. Девушка в память о супруге согласилась принять участие в проекте «Жены Героев».

Когда Динар погиб, Айназ уже носила под сердцем ребенка. О том, что муж станет во второй раз отцом, она собиралась сообщить на очередном сеансе связи. Но Динар так и не успел узнать, что у него будет долгожданная дочь Фото: t.me/pressalmet

Когда Динар погиб, Айназ уже носила под сердцем ребенка. О том, что муж станет во второй раз отцом, она собиралась сообщить на очередном сеансе связи. Но Динар так и не успел узнать, что у него будет долгожданная дочь.

Айназ всю жизнь будет помнить своего любимого и постарается воспитать их детей достойными памяти отца-героя, который пожертвовал своей жизнью во имя жизни других.

«На таких ребятах, по сути, и держится наша страна»

Прощание с лейтенантом состоялось во Дворце культуры «Нефтьче». 20 января 2023 года здесь собрались родные, близкие, представители исполкома, Правительства Республики Татарстан, жители города.

К родственникам Динара Кадырова обратился представитель Правительства РТ, возглавлявший в то время Государственную жилищную инспекцию РТ, Сергей Крайнов. Он отметил, что Динар — герой, гордость России, Татарстана и Альметьевска. Также он был любящим отцом, супругом, сыном и братом.

Прощание с лейтенантом состоялось во Дворце культуры «Нефтьче» Фото: almetievsk-ru

«Никакие самые искренние слова соболезнования не смогут сейчас облегчить боль и страдания, которые испытывает семья. Его подвиг навсегда останется в нашей душе, памяти и будет служить примером героизма, несгибаемой воли, мужества для многих поколений татарстанцев», — заключил Сергей Крайнов.

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов принес соболезнования родителям Динара Кадырова, он поблагодарил их за то, что они вырастили настоящего героя.

«Динар до последних минут своей жизни исполнял воинский и гражданский долг. Хочется сказать огромное спасибо за героизм, за его жизненную позицию. Именно такими ребятами мы всегда гордились, на них по сути и держится наша страна», — подчеркнул Тимур Нагуманов.

На татарской гимназии в Альметьевске появилась мемориальная табличка бойцу СВО

Сейчас последнее фото Динара перед тем, как он отправился на линию боевого соприкосновения, размещено на мемориале в гимназии, где учился будущий боец.

Когда город узнал о героическом поступке Динара, зашла речь о переименовании улицы Объездная. Горожане захотели назвать ее в честь лейтенанта Кадырова. После подведения итогов голосования улица получила более общее наименование — Защитников Отечества.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.