Вытесняют часы: продажи фитнес-браслетов в Татарстане выросли на 25%

Tele2 фиксирует рост спроса на умные устройства в салонах Татарстана. С апреля по ноябрь продажи часов и фитнес-браслетов выросли на 25% год к году. Стоимость популярных устройств варьируется от 1500 до 4500 рублей. Определяющими при выборе умных помощников остаются функциональность, возможность мониторинга пульса и качества сна, а также надежность корпуса гаджета.

После периода самоизоляции в прошлом году татарстанцы стали активно следить за состоянием здоровья и стараться проходить не менее 10 тысяч шагов в день. Фитнес-трекеры и умные часы оказались незаменимыми аксессуарами-помощниками в решении этой задачи. В 2021 году продажи этих устройств выросли на 25% по сравнению с прошлым годом, что может говорить о стремлении вести здоровый образ жизни и росте желающих контролировать свою физическую активность.

Самой популярной моделью в Татарстане стал Xiaomi Mi Band 5, каждый пятый посетитель салонов предпочитает купить этот фитнес-трекер. Мультифункциональная модель осуществляет анализ качества сна, следит за частотой пульса, проводит мониторинг стрессового состояния и дает оценку индекса жизнеспособности PAI. Если человек провел без активного движения несколько часов, гаджет также напоминает о необходимости сделать паузу в работе и подвигаться. На втором месте обновленная версия Xiaomi Mi Band 6, ее приобретают 17% покупателей. Дисплей устройства стал больше на полдюйма, набор режимов активности увеличен до 30, а среди новых функций появился контроль насыщения крови кислородом. Третьим по популярности у посетителей фирменной розницы остается фитнес-трекер Honor band 6, за внешнюю схожесть с часами, точный пульсоксиметр, мониторинг стресса и 10 спортивных режимов, его выбирают 10% покупателей.

Доля продаж «умных» часов-коммуникаторов также выросла с начала года почти на 10%, преимущественно их приобретают для детей и пожилых родственников. Наиболее популярными моделями стали бюджетные JET Phone SP1 и JET Kid Connect. Приоритетными опциями для покупателей остаются определение местоположения с точностью до 10 метров и возможность позвонить на часы, чтобы услышать происходящее вокруг.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Продажи фитнес-трекеров предсказуемо растут из года в год, что говорит о стремлении людей заботиться о себе и своем здоровье. Устройства помогают контролировать уровень собственной активности, считать потраченные калории, а также деликатно отслеживать самочувствие пожилых родственников. В фирменной рознице постоянно обновляется модельный ряд фитнес-трекеров, что позволяет клиентам выбрать гаджет, сочетающий в себе максимум технических возможностей, простоту управления и оптимальную стоимость».