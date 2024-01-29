«Вытащили сапера, живой остался»: боец из РТ рассказал о спасении сослуживца

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Боец из Высокогорского района Татарстана с позывным Шах приехал домой на двухнедельный отпуск. Он мобилизованный. С первого дня служит в составе штурмовой группы. Спас сапера, чьей задачей было расчищать территорию от мин для наступления бойцов.

После школы отучился в Казанском строительном колледже. Потом 2 года служил на Северном Кавказе. После армии Шах работал по профессии и женился. Затем, как началась мобилизация, он получил повестку и на следующий же день уехал в палаточный лагерь для учений.

Первые впечатления от увиденного со страхом не связаны. «Здесь снег был, а там грязь. Вот по колено грязь. Там сейчас до сих пор осталась такая грязь», — рассказывает боец.

Предыдущий военный опыт бойцу очень помогает. Он и боевых товарищей поддерживает и мотивирует. «Мы едем туда из-за чего? Чтобы все жены, дети наши отучились достойно. Чтобы продолжали наш род, чтобы наша страна вся процветала», — поделился он размышлениями.

Шах всегда на передовой. Работают вместе с саперами, наступают только когда дорога расчищена от мин. В одном из таких боев спасли товарища. Сапер наступил на мину.

«Передок. Стоит у нас оцепление. У нас там, считай, заминировано все, с их стороны, с нашей стороны. Вот он пошел туда, зацепился. Еще сел. Он килограммов 80, наверное. Сел и все, без ноги остался. Руку подцепил», — рассказал военный.

Сапера вытащили, передали в руки медикам. Чаще бывает наоборот. Снаряд, залетевший в окопы и блиндажи, тоже уничтожают саперы. «Была история. Тоже залетало к одному. Ладно, не взорвался», — делится Шах.

Если снаряд залетает, то выкидывать его обратно нельзя, даже трогать нельзя. «Саперы приходят, прям там же его взрывают», — пояснил он.

Шах говорит, что спокойно ходить в зоне боевых действий невозможно — нужно смотреть не только под ноги, но и над головой. «Аккуратным надо быть. Всегда надо быть начеку. Любой шорох, любой звук», — отметил он.

В период затишья Шах отдыхает по-своему. Обустраивает свой быт. Конечно, они на одном месте не сидят, но создать уют хоть на несколько дней считает важным. «Я вот себе сделал блиндаж. Сами с Андрюхой откопали. Даже там пилы взяли, хотя бы свой быт обшить, я вот доски сам настругал».

Боевой дух поддерживают родные и близкие. До слез трогают письма детей. «В эти детские письма смотришь, а в глазах слезы», — признается он.

Любимчик бойцов — кот Вася. Пушистый талисман с ними всегда. «И вот у нас еще кот есть. Мы его подобрали с маленьких лет, мы его вырастили, все нормально. Как лев сейчас стал. Мышей мимо себя не пропускает», — рассказал боец.

Сейчас Шах в отпуске. Счастлив быть рядом с родными. Однако он переживает за своих сослуживцев. «Держитесь, скоро приеду. Самое главное, чтобы надежда была», — уверен он.

Не забыл военнослужащий поблагодарить и всех, кто им помогает. Ведь надежный тыл — это основа Победы и спокойствия ребят. Захватив торт к чаю, Шах навестил и социальных координаторов Высокогорского района.

«Хочу от имени всех ребят, сослуживцев сказать всем большое спасибо, всем, кто нам помогает. И мы в вас верим», — поблагодарил боец.

Шах уже на днях уезжает обратно в зону боевых действий, чтобы вновь охранять и защищать свою страну.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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