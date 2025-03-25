Высылка нелегалов и адаптация к месту проживания: как в РФ будут работать с мигрантами

Когда в России начнется жесткая борьба с нелегалами, чем ценен опыт Татарстана в работе с мигрантами и как регионы могут обеспечить безопасность в этом вопросе, обсудили сегодня в Казани на Совете при полпреде Президента РФ в ПФО по вопросу реализации государственной миграционной политики и социально-культурной адаптации мигрантов.





Игорь Комаров: «В 2024 году отмечается сокращение количества преступлений, совершенных иностранными гражданами. Но среди них растет доля тяжких и особо тяжких составов»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Исторический минимум доверия к мигрантам в ПФО

Данные социологии показывают, что уровень отношения к мигрантам в Приволжском федеральном округе находится на исторически минимальном уровне. Это формирует предпосылки к конфликтам на национальной почве, что может стать одним из общественно-политических рисков для всей страны, заявил сегодня полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров на заседании Совета при полпреде по вопросу реализации государственной миграционной политики и социально-культурной адаптации мигрантов, которое прошло в Казанской Ратуше.

«Эти проблемы требуют от органов власти всех уровней скоординированной работы по следующим направлениям: формирование эффективной системы государственного контроля и управления в сфере миграции, обеспечение экономической целесообразности трудовой миграции и защиты законных интересов жителей регионов округа, создание условий для миграции иностранных граждан, способных к интеграции в российское общество, эффективная социально-культурная адаптация мигрантов, формирование надежных барьеров для пресечения въезда в Россию членов экстремистских и террористических организаций», – сказал он.

Данные социологии показывают, что уровень отношения к мигрантам в Приволжском федеральном округе находится на исторически минимальном уровне Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости

Комаров подчеркнул, что миграционные потоки оказывают значительное влияние на состояние экономики всех регионов округа. За счет привлечения иностранных работников удается частично компенсировать дефицит на рынке труда. По стране существует проблема криминогенной обстановки вокруг мигрантов, однако в ПФО ситуация в этом отношении обнадеживающая – есть тенденция к снижению количества совершаемых ими преступлений. Правда, в среднем эти преступления становятся более тяжкими.

«В 2024 году отмечается сокращение количества преступлений, совершенных иностранными гражданами. Но среди них растет доля тяжких и особо тяжких составов. Растет количество преступлений экономической направленности, в том числе мошенничеств, коррупционных преступлений, совершенных иностранными гражданами», – пояснил полпред Президента России в округе.

На 1 марта этого года в ПФО находились более 500 тыс. иностранных граждан. Большинство из них прибыли из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана. Чаще всего приезжают ради работы в найме и учебы.

Сейчас проходят последние настройки этого механизма, в полную силу он заработает с 1 мая, рассказал по видео-конференц-связи первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«С 1 мая начнется жесткая работа по депортации нелегальных мигрантов»

На сегодняшний день в стране нелегально находятся порядка 650 тыс. иностранных граждан. Разработана новая система под названием «Реестр контролируемых лиц», которая позволит более четко работать с такими мигрантами. Сейчас проходят последние настройки этого механизма, в полную силу он заработает с 1 мая, рассказал участникам заседания по видео-конференц-связи первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

«В августе прошлого года Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий нам подписывать постановления о депортации тех, кто находится в нашей стране незаконно, а также создать реестр контролируемых лиц. Сейчас мы донастраиваем этот механизм. С 1 мая начнется жесткая работа по высылке людей, которые находятся в стране нелегально», – заявил он.

Речь идет о системе сбора биометрических данных у всех иностранных граждан, въезжающих в Россию. В тестовом режиме она уже работает в трех аэропортах Москвы и на автомобильном пункте перехода границы «Маштаково» в Оренбургской области. На очереди – внедрение ее в Казани.

«Мы вынесли на обсуждение вопрос расширения эксперимента, а также приветствуем обращение Раиса Татарстана Рустама Минниханова первоочередно продолжить эту работу в Казани», – отметил Горовой.

С 1 декабря собрано более 2 млн образцов биометрических данных. Установлены личности 11 тыс. человек, либо находящихся в розыске, либо получивших запрет на въезд на территорию России.

Рустам Минниханов: «Многие мигранты приезжают в Россию с семьями. С учетом этого также необходима определенная работа, в частности нужно создать курсы для детей по изучению русского языка» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мигранты важны для экономики, но нужна система работы с ними»

Дальнейшая часть заседания с участием глав регионов ПФО прошла в закрытом режиме. По ее завершении Игорь Комаров и Рустам Минниханов вышли к журналистам.

«Мы четко понимаем, что без привлечения мигрантов не можем решить те вопросы, которые стоят сегодня перед нашей экономикой. Но здесь нужна система и механизмы, которые помогли бы им в адаптации и получении квалификации. Такие подходы реализованы в ОЭЗ «Алабуга» и на КАМАЗе. Это целевые наборы, подбор персонала по подготовке рабочих. Мало просто взять мигранта на работу, нужно заниматься его социализацией», – подчеркнул Раис Татарстана.

Он добавил, что многие мигранты приезжают в Россию с семьями. С учетом этого также необходима определенная работа, в частности нужно создать курсы для детей по изучению русского языка.

До начала сегодняшнего заседания его участники посетили несколько татарстанских предприятий, ведущих подобную работу. Полпред Президента РФ в округе назвал решение вопросов миграционной политики в республике образцовым.

«Мы не случайно выбрали для заседания именно Татарстан. Республика служит примером в части миграционной политики. Сегодня мы увидели, как реализована здесь эта работа. Но мы понимаем, что в вопросах миграции есть и свои риски. Главным приоритетом остается обеспечение безопасности в обществе и сохранение культурной идентичности», – заявил Комаров.

Если не уделять должного внимания вопросам миграционной политики, то позже они могут возникнуть в более острой обстановке, поэтому необходимо продолжать работу в этом направлении, заключил он.