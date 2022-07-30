Выступления яхтсменов, плэнер и морские песни: В Зеленодольске отметят День ВМФ

В последнее воскресенье июля город корабелов Зеленодольск традиционно отметит День Военно-морского флота России. Гостей и жителей города подготовят плэнер на городских озерах, проведут интерактивные игры и показательные выступления, сообщается в Telegram-канале городской мэрии.

Праздник начнется 31 июля с 17.00 на городских озерах с плэнера зеленодольских художников. В это же время взрослых и детей приглашают присоединиться к мастер-классам по изготовлению сувениров «Паруса мечты», «Кораблик», по созданию мини-картин «По морям, по волнам» и по рисованию «Рыбки-волшебницы». Также любителей прикладного искусства ждут мастер-классы по плетению сувениров из лозы и изготовлению оберегов.

В 17.30 начнется интерактивная программа для детей «Полосатый рейс». В 18.00 на сценической площадке «Ракушка» поднимут Андреевский флаг, прозвучат морские песни и марши и состоится концертная программа с викторинами и выступлениями солистов и творческих коллективов города. В это же время на городском озере пройдут показательные выступления юных яхтсменов яхт-клуба «Дельфин».

«Зеленодольцы имеют самое непосредственное отношение к военному флоту: наши конструкторы проектируют военные суда, наши кораблестроители строят их, а наши парни служат на кораблях Черноморской и Балтийской флотилий», — говорят организаторы событий.