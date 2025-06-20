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Экономика 20 июня 2025 09:00

Выступление Путина сегодня ждут на пленарном заседании ПМЭФ

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Сегодня стартует третий день XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который продлится с 18 по 21 июня. Основные мероприятия деловой программы проходят в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

В первой половине дня на ПМЭФ подведут итоги национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Напомним, что по итогам прошлого года у Татарстана было второе место.

Во второй половине дня ожидается пленарное заседание, на котором ожидается выступление Президента России Владимира Путина. Планируется, что он даст оценку ситуации в отечественной и мировой экономике, а также международной политике, как сообщал его помощник Юрий Ушаков.

Вместе с Путиным в пленарной сессии форума примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян, вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

#ПМЭФ #Владимир Путин
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