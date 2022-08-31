Выступление Клавы Коки стало самым популярным у гостей фестиваля TatarstanFuture

Мобильный оператор билайн проанализировал активность участников фестиваля новой цифровой реальности TatarstanFuture, приуроченного к Году цифровизации в республике и прошедшего накануне. В этот день на территории Парка Тысячелетия, основной площадки мероприятия, абоненты «прокачали» почти 3 ТБ интернет-трафика.

Пик «цифровой активности» гостей фестиваля пришелся на восемь часов вечера, когда на сцене выступала хедлайнер фестиваля Клава Кока. Кроме того, участники активно выходили в сеть во время лазерного шоу и в момент церемонии торжественного открытия.

При этом, согласно данным билайна, самыми востребованными мобильными сервисами у зрителей и участников фестиваля стали – социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также мессенджер Telegram.

Что касается голосового трафика, то в день фестиваля абоненты оператора проговорили по сотовой связи свыше 1 100 часов.

«В последние годы Татарстан прочно закрепил за собой звание одного из ведущих ИТ-регионов страны, и проводимый в республике Год цифровизации – хорошее тому доказательство. Такая цифровая активность региона, в свою очередь, требует и от нас усиленной работы над качеством наших сервисов. Поэтому мы не только постоянно расширяем покрытие сети, но и запускаем новые технологичные решения, чтобы татарстанцы могли пользоваться всеми мобильными сервисами на комфортных скоростях даже в периоды возрастающих нагрузок», – прокомментировал директор Казанского отделения Анвар Шахмаев.