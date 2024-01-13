Выступающий против объединения с КНР кандидат победил на выборах главы Тайваня

На выборах Президента Китайской Республики (Тайваня) одержал победу кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) — действующий вице-президент Лай Циндэ. Об этом пишет издание Focus Taiwan.

По итогам обработки 80% бюллетеней победитель получил около 41% голосов. Его основной противник — кандидат от основной оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи набрал примерно 33% голосов, а глава центристской Тайваньской народной партией (ТНП) Кэ Вэньчжэ — около 26%. Они признали свое поражение, передает телеканал TVBS.

На митинге перед сторонниками Лай заявил о своей победе и пообещал противостоять угрозам и запугиванию со стороны руководства Китайской Народной Республики, отмечает ТАСС.

Пост главы частично признанного государства 64-летний Лай Циндэ займет 20 мая этого года. Вице-президентом станет 52-летняя Сьяу Бикхим, прежде руководившая представительством Тайваня в США.

Параллельно с президентскими прошли выборы в Законодательный юань (парламент). Из 113 депутатов 73 избираются прямым голосованием в одномандатных округах, 34 места распределяются пропорционально между партиями, а еще шесть кресел зарезервированы за представителями аборигенного австронезийского населения. По предварительным данным, ДПП получит 52 места, Гоминьдан — 51, ТНП — восемь. Один мандат получит независимый кандидат. За оставшееся место продолжается борьба между кандидатами от ДПП и Гоминьдана.

В ходе время предвыборной кампании Лай обещал, что будет стремиться сохранять статус-кво в отношениях с материковым Китаем. Он не собирается провозглашать Тайвань независимым государством, но будет категорически отвергать любые притязания КНР на контроль над островом, а также продолжит развивать отношения с Соединенными Штатами и укреплять обороноспособность острова, замечает РБК.

Вместе с тем политик не раз заявлял, что заинтересован в диалоге с Пекином. «Тайвань надеется на дружбу с Китаем — мы не хотим быть врагами», — сказал он в интервью журналу Time перед выборами. При этом Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении назвал воссоединение Тайваня с материковой частью страны «исторической необходимостью».