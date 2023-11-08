«Выступать без флага и гимна – унижение»: Ренат Лайшев – о деле Валиевой и лицемерии МОК

Ренат Лайшев: «Всё с этим МОК давно понятно. Это нас уже не удивляет, мы давно поняли, насколько они «вне политики»

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Мы давно поняли, насколько МОК «вне политики»

Ренат Алексеевич, недавно Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в свой состав советов новых территорий. Преследование нашего спорта по политическим мотивам продолжается, хотя у них по Хартии заявлено, что спорт вне политики. Как оцениваете очередные санкции со стороны МОК в адрес России?

Всё с этим МОК давно понятно. Это нас уже не удивляет, мы давно поняли, насколько они «вне политики». Не стоит обращать внимания на действия МОК. Считаю, что в ОКР поступили абсолютно правильно. Это наши территории, мы их освобождаем, мы за них воюем, и они наша единая семья. Если мы пошли по своей дороге, то с нее нельзя сворачивать. У нас есть свое направление. Например, сейчас готовимся провести Игры стран БРИКС (пройдут в июне в Казани, – прим. Т-и). Крупнейшие страны, огромная конкуренция – должно получиться интересно.

При этом МОК поддержал спортсменов Израиля, которые, по их мнению, «не ответственны за действия правительства своей страны».

Все это двойные стандарты американцев, которые им подсказывают и которых они слушаются. Это делается лишь для того, чтобы еще раз уколоть нас и показать, кто хозяин мира. Мол, они все решают. Так было на протяжении всех последних лет. От них нечего ждать другого отношения.

А что вы думаете о действиях Израиля в секторе Газа?

Я считаю, что это, конечно, полное безобразие. Спровоцировали эту ситуацию, опять-таки, те же американцы. Там идет извечное противостояние. Мне кажется, для США, чем больше горячих военных точек на мировой карте, тем им легче дышится.

Как думаете, это может спровоцировать еще больший конфликт, если другие страны также подключатся к войне?

Очень может быть. Тем более мусульманские страны укрепились в своей самостоятельности. Почувствовали себя увереннее при поддержке тех же России, Китая и Индии. Поэтому сейчас идет такой перелом в мире. В данном случае я полностью согласен с мусульманскими странами.

«Нельзя постоянно идти у них на поводу, ходить без флага, выходить без гимна. Ведь это тоже унижение, когда на соревнованиях выступают какими-то полуфабрикатами без национальной идентичности» Фото: kremlin.ru

«Надо взять инициативу в свои руки и проводить собственные Игры»

Бывший глава ОКР Жуков заявил, что если МОК не изменит условий, то России вообще не будет на Олимпиаде-2024. Как оцените такое заявление? Ранее вы стояли на том, что надо учитывать позицию самих спортсменов и защищать их интересы в том числе.

Я свою точку зрения немного подкорректировал. В каком плане? Нельзя постоянно идти у них на поводу, ходить без флага, выходить без гимна. Ведь это тоже унижение, когда на соревнованиях выступают какими-то полуфабрикатами без национальной идентичности. Сейчас пришло время консолидировать все усилия. В том числе защищать интересы спортсменов, когда это необходимо. И создавать новые альтернативные игры, чтобы нивелировать вот эти спортивные конфликты. Мы еще в 80-х годах всегда объясняли, что не мы эту историю начали. Она продолжается до сих пор. Там знают, что наши спортсмены самые сильные. Без нас никакого интереса и никакого полноценного чемпионства на Олимпиаде не будет.

При этом Владимир Путин до сих пор продолжает говорить, что каждый спортсмен сам должен решить, выступать на Олимпийских играх или нет.

Это демократическое решение, если смотреть с точки зрения коротких карьер спортсменов. Но с другой стороны, мы должны сплотиться, объединиться вокруг единого мнения нашего государства, чтобы не унижали страну.

А как найти этот баланс между тем, чтобы нас не унижали, и необходимостью «участвовать несмотря ни на что»?

Надо создавать свои Игры, чтобы они потянулись к нам, захотели участвовать в наших соревнованиях.

А нет какого-то способа, чтобы сбить излишнюю политизированность мирового спорта?

Нам, конечно, всегда надо верить в лучшее. Мы ведь не делаем резких движений, не принимаем демонстративных решений. В нашей стране достаточно умных людей, кто сможет придумать выход из сложившейся ситуации. Я считаю, нам надо взять инициативу в свои руки и проводить собственные Игры, повышать к ним интерес и продвигать на весь мир. Нечего сидеть и ждать от них чего-то хорошего. Они так и будут портить нам настроение своими пакостями. С их стороны все превращается в вранье, в дезинформацию. Они уже проигрывают в информационной политике, мы открыли многим глаза на то, что происходит в нашей стране. Благодаря этому у нас уже много союзников, которые все прекрасно понимают и нас поддерживают.

«Раз дело настолько задержалось, значит, та сторона уже не знает, что еще придумать, что накидать и навалять Валиевой, чтобы нас наказать» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Тутберидзе и Валиева уже победили»

На этой неделе возобновятся слушания по делу Валиевой. Что ожидаете от решения суда? Есть ли шансы получить позитивное решение для России?

Прошло уже столько времени, что Тутберидзе и Валиева, можно сказать, уже победили. Раз дело настолько задержалось, значит, та сторона уже не знает, что еще придумать, что накидать и навалять Валиевой, чтобы нас наказать. Ее талант безусловный, который они подпортили в Пекине, издеваясь над юной спортсменкой. А что до оглашения решения, то все уже привыкли, что Валиева выиграла в командном турнире и наша фигуристка одна из лучших в мире вместе с Щербаковой. Они для нас были, есть и будут олимпийскими чемпионками.

Валиева на следующий день после суда должна будет выйти на лед в Казани для участия в Гран-при России. Для чего вообще надо было так делать?

Правильно! Надо поддержать Валиеву, показать, что мы с ней рядом, со спортсменами, кто честно доказал свое преимущество. Они искусственно ломали ее, но не смогли. И ее выступление в Казани станет еще одним доказательством того, что наши спортсмены не сломлены, они продолжают выступать вопреки всяким санкциям.

Как думаете, сможет Валиева выиграть в Казани?

Она находится в хорошей форме. Как и все наши остальные фигуристки. Все это прекрасно понимают. Поэтому к нашему фигурному катанию остается огромный интерес в мире. Они сами себе подкладывают мину замедленного действия. Там уже начали заигрывать с нашими фигуристами, приглашая выступать за другие страны.

В соперницах Валиевой будут ученицы Плющенко. Как считаете, его группа может кинуть полноценный вызов «Тутберидзе-тим»?

При нынешних вводных, конечно же, может. Плющенко раскручивается как талантливый менеджер и тренер, имея богатый багаж великого спортсмена. Мы будем только рады внутренней конкуренции, которая обязательно должна быть и ведет к прогрессу фигуристов, повышает интерес к соревнованиям. На примере художественной гимнастики мы видим, если нет наших спортсменок, то уровень мировых турниров резко падает.

«Этери Георгиевна не может постоянно работать как машина. Наверняка она готовит что-то новое и революционное для нашего фигурного катания» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Тутберидзе не может постоянно работать как машина»

При этом Тутберидзе впервые за несколько лет упустила медали на каком-либо турнире. Ее подопечная Майя Хромых не смогла попасть на пьедестал на третьем этапе Гран-при. Эра Тутберидзе заканчивается?

Я бы так не сказал. Просто бывают такие периоды. Этери Георгиевна не может постоянно работать как машина. Наверняка она готовит что-то новое и революционное для нашего фигурного катания. Таланта в ней точно меньше не стало.

Вам не показалось странным, что Тутберидзе пока не появлялась на российских турнирах, кроме контрольных прокатов? Причем на каждом этапе Гран-при выступали ее ученицы.

Каждому тренеру нужна передышка, нужна перезагрузка. Собраться с мыслями, осмыслить происходящее и так далее.

Может, у нее нет большой мотивации работать в России?

Ни в коем случае! Конечно, там есть, наверное, и личные моменты. Но она все время, как железный человек, выходила и давала результат. Тутберидзе поднимала престиж страны через достижения своих воспитанниц. А сейчас все мы в ожидании, что произойдет дальше в международной политике. Все это безобразие должно закончиться. Многие спортсмены из дружественных стран с нами солидарны. Все мы хотим полноценных соревнований, а не таких убогих, как сейчас.

Мы давно привыкли, что Тутберидзе не слишком любит давать интервью. А тут у нее вышло огромное шоу у Леонида Слуцкого. Она там «проехалась» почти по всем своим ученицам. Вам не кажется, что это было лишним? Раньше она себе такого не позволяла.

Сколько я знаю тренеров, рано или поздно с учениками всегда появляются какие-то конфликты. Это уже как стандарт. Когда спортсмены выходят на другой уровень, они начинают немного иначе мыслить, где-то возмущаться. Потом, как правило, через несколько лет оказывается, что тренер был прав, и спортсмены извиняются за свои действия. Это во всех видах спорта существует, мы это прекрасно знаем. Поэтому болельщикам не стоит сильно отвлекаться на такие истории.

В своем интервью Тутберидзе рассказывала в подробностях о преимуществах нового дворца для ее группы. Вас это не кольнуло? Они все-таки ушли из «Хрустального».

Ушли из «Хрустального», но зато им по протекции Собянина построили новый шикарнейший дворец в Ясенево. Там будут наилучшие условия для наших спортсменов, чтобы они там тренировались и добивались новых высот. Это большое достижение для Москвы, для наших фигуристов и для всех нас. До этого еще никто не строил такие дворцы для фигурного катания.

«Восьмой «Золотой мяч» ему дали в целом за прошлые и нынешние заслуги. Его красивый умный футбол нравится всему миру» Фото: london-globe.com

«Я рад за российский футбол»

Недавно Месси вручили восьмой в карьере «Золотой мяч». Справедливо?

К Месси сложилась уже народная любовь. По стабильности, по той форме, которую он выдерживает на протяжении всей карьеры, выбор в пользу него меньше всего вызывает нареканий. Хотя было много достойных кандидатов. Если в двух словах сказать, то Месси великий, конечно. Восьмой «Золотой мяч» ему дали в целом за прошлые и нынешние заслуги. Его красивый умный футбол нравится всему миру.

А если бы не Месси, то кому бы вы отдали «Золотой мяч»?

Трудно сказать. Сейчас есть сразу несколько игроков, которые могли бы взять этот титул.

А как вам уровень российского футбола?

Я рад за российский футбол. Он стал интересным и интенсивным, несмотря на отстранение от международных матчей. Наш внутренний чемпионат я просто обожаю. Если сравнивать с советскими временами, то он настолько стал интенсивным, настолько умнее, что интересно смотреть каждый матч и каждую команду. Сейчас у нас нет явных аутсайдеров, все бьются до последнего. Как на днях «Динамо» выигрывало 3:1, а в итоге «Сочи» отыгрался и 3:3 сделал. Каждый матч – это спектакль, который очень нравится людям. Это не только мое мнение, а многих любителей футбола.

А как же еврокубки, Лига чемпионов?

Ничего, подождем.

А матчи сборной? Это же не интересно сейчас.

Ну это скорее, чтобы поддерживать форму игроков сборной. Конечно, матчи выглядят скорее дружескими, в них нет той агрессии, которая обычно бывает в официальных встречах. Возможно, когда-нибудь это перерастет в нечто большее, как Игры БРИКС, и так далее.

Фото на анонсе: olympics.com