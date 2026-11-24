Владимир Гурьянов. Современница, 2003

В Галерее современного искусства ГМИИ РТ 26 ноября состоится открытие выставки Владимира Гурьянова «Жизнь в цвете», приуроченной к 70-летию со дня рождения художника.

Владимир Гурьянов – самобытное явление в художественной жизни Татарстана. Не имея специального художественного образования, он самостоятельно постигал законы рисунка и композиции по книгам и произведениям мастеров мирового искусства, получив признание как у профессиональных искусствоведов, так и у зрителей.

В 1990-е и 2000-е годы его дом на улице Подлужной был центром культурной жизни Казани – местом притяжения для художников, поэтов и музыкантов. Именно это окружение, как человеческое, так и пространственное, стало сквозным мотивом в его искусстве. Трудно определить стилистику Гурьянова одним термином: в его живописи органично слились авангард, импрессионизм, постимпрессионизм и символизм. Сам же художник определял свой метод как «духовный реализм».

Проект объединит 100 живописных полотен, графику и фотографии, охватывая 40 лет непрерывного творческого поиска – от ранних работ до последних полотен мастера. Значительная часть экспозиции будет представлена публике впервые.

Владимир Гурьянов – член Творческого союза художников России. Произведения художника находятся в коллекции Государственного музея изобразительных искусств РТ, в галереях Москвы и Петербурга, а также в частных собраниях России, Франции, Германии, Югославии, США, Канады, Польши и Великобритании.