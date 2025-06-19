Выставку «Шамаиль-арт» в галерее «Хазинэ» сменят шедевры Ивана Шишкина

В галерее «Хазинэ» Музея изобразительных искусств Татарстана 20 июня откроется выставка шедевров Ивана Шишкина из собственного собрания Казани. Будут представлены как хорошо известные живописные картины мастера реалистичного пейзажа, графика, так и впервые полный комплект оттисков альбома «60 офортов И.И. Шишкина. 1870-1892». Альбом сохранился в первоначальном виде, и это большая редкость, поскольку листы из подобных папок часто раздаривали и продавали по одному.

Кроме того выставку будут сопровождать тексты архивных писем художника и его современников.

«Текстами архивных писем (копиями) решили сопроводить часть экспозиции. Около 130 экспонатов выставки займут три зала на первом этаже, сменив работы триеннале "Шамаиль-арт", которая закончилась в минувшее воскресенье», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО Татарстана.

Выставка отразит долгий путь Ивана Шишкина в искусстве – от ранних ученических работ 1850-1860-х годов до последнего года жизни автора известнейшего пейзажа «Утро в сосновом лесу». Впрочем, само это полотно увидеть на выставке будет нельзя – оно находится и экспонируется в Москве, в Третьяковской галерее.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

«Собрание Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан иллюстрирует эволюцию творчества выдающегося художника на протяжении большей части его жизни. Привлечение дополнительных источников личного происхождения дает возможность по-иному взглянуть на детали хорошо известных произведений. Также в этом плане представляет интерес графический зал выставки, большая часть которого обновляется к каждому новому открытию», – пояснили информагентству.

Предыдущая выставка Ивана Шишкина, к слову, завершилась в галерее «Хазинэ» 19 марта. Большой интерес к ней казанцев и гостей города уверил музейщиков в актуальности вскоре продолжить экспонировать произведения Шишкина, чьи летние пейзажи русского леса созвучны текущему жаркому времени года.

Выставка ориентировочно будет работать до 4 сентября.