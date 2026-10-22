Выставку «Райский сад: искусство российского ислама» перевезут в Альметьевск

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Выставка «Райский сад: искусство российского ислама» после показа в Национальном музее РТ уже в этом году переедет в Альметьевск. Жители юго-востока Татарстана дополняют ее реликвиями из собственных домашних архивов, сообщила газета «Нефтяные вести».

Предметы от времен Золотой Орды до XX века и работы художников из четырех регионов размещались в шести залах Нацмузея РТ на выставке «Райский сад: искусство российского ислама». Она выросла из инициированного «Татнефтью» исследования «Образы сада в культуре мусульман Урало-Поволжья XVII–XX вв.», которое провел исламовед Альфрид Бустанов как часть этноботанической экспедиции в рамках паблик-арт программы компании «Сказки о золотых яблоках».

Часть экспозиции из Казани представят в Альметьевске, где выставка продолжит тему сада через историю и культурное наследие юго-востока Татарстана. Организаторы собирают старинные рукописи, рецепты из травников, научные материалы и семейные архивы жителей городов и сел региона. Экспозицию также дополнят работы современных художников, созданные в альметьевской арт-резиденции «Открытые мастерские» по теме года «Размышления о садах и реках».

Чтобы собрать эти предметы, в «Открытых мастерских» прошла серия встреч с жителями, которые уже принесли немало интересного. Например, одна из жительниц показала книги конца XIX и начала XX века, напечатанные арабской вязью: Коран, жизнеописание пророка и татарский учебник географии. Родственница уроженца Карабаша, входившего в круг соратников Мусы Джалиля, принесла копию его воспоминаний о детстве, войне и плене.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Организаторы отмечают, что сохранность семейных реликвий гарантирована: передачу предметов оформляют письменно, экспонаты размещают под стеклом, а после выставки возвращают владельцам.

Заключительная встреча по сбору материалов пройдет в альметьевской арт-резиденции «Открытые мастерские». Участники смогут изучить семейные реликвии вместе со специалистом по чтению арабской вязи. Собранные материалы используют при подготовке выставки, открытие которой запланировано на конец ноября.

Организаторы рассчитывают, что выставка позволит шире взглянуть на исламскую культуру, представив ее не только через шамаили и молитвенные коврики, но и через семейные реликвии, традиции и повседневные предметы.

Проект продолжает исследование, инициированное «Татнефтью»: к музейным экспонатам добавятся вещи из семейных архивов жителей юго-востока Татарстана. Возможно, именно среди них найдутся новые предметы, которые дополнят экспозицию «Райский сад».