Выставку плакатов, посвященных Дню космонавтики, открыли в поездах казанского метро

Выставка плакатов, посвященных Дню Космонавтики, открылась сегодня в вагонах двух составов «Русич» казанского метрополитена. Плакаты, рассказывающие об освоении космического пространства, выполнены с добавлением татарского колорита, сообщают организаторы проекта.

«В казанском метро одновременно ездят 6-7 поездов, так что куда бы вы ни ехали, один из трех проезжающих мимо вас поездов окажется тем самым», — говорится в сообщении.

Выставку подготовила казанская креативная команда Kara совместно с МУП «Метроэлектротранс».