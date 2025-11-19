Выставку культурного наследия Чеченской Республики откроют в галерее «Хазинэ»

Фото: пресс-служба ГМИИ РТ

В галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ откроется выставка «Культурное наследие: взгляд сквозь поколения», организованная в рамках Дней культуры Чеченской Республики в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ГМИИ РТ.

Экспозиция, подготовленная Музеем Чеченской Республики, будет доступна для посещения 21 и 22 ноября. Жители и гости Казани смогут увидеть более ста экспонатов – произведения живописи, предметы декоративно-прикладного искусства и этнографические объекты, представляющие культурное наследие Чеченской Республики.

На выставке будут представлены работы чеченских художников второй половины XX – начала XXI века, выполненные в различных стилях – от академической школы до авангардных направлений. Посетители смогут увидеть горные пейзажи, портреты и натюрморты, отражающие творческое видение авторов разных поколений.

Фото: пресс-служба ГМИИ РТ

Значительное место в экспозиции займут предметы декоративно-прикладного искусства XIX–XX веков и современных мастеров.

Этнографическая коллекция включает образцы холодного и огнестрельного оружия, ювелирные украшения традиционных костюмов, изделия из меди и керамики, а также национальные музыкальные инструменты. Эти предметы позволяют глубже познакомиться с бытом, культурой и художественными традициями региона.

Выставка будет работать на втором этаже галереи «Хазинэ». После открытия ее можно будет посетить по входному билету галереи или отдельному билету на экспозиции второго этажа.

Для посетителей младше 18 лет вход свободный; детям до 14 лет требуется сопровождение родителя, а подросткам от 14 лет – предъявление паспорта на кассе.