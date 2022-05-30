Выставку классика карикатуры — главного художника «Чаяна» откроют в Республике Коми

В Доме культуры города Микунь Республики Коми 2 июня откроют выставку классика советской карикатуры, заслуженного художника России, главного художника журнала «Чаян» Бориса Старчикова. Об этом сообщил «Татар-информу» главный редактор издания Рафаэль Халилуллов.

«Выставка будет посвящена 100-летнему юбилею мастера сатирической графики. К нам приезжала делегация из Коми, где Старчиков находился в заключении. Идея сформировать такую экспозицию исходила от них, поэтому ее очень ждут в городе Микунь», — рассказал Халилуллов.

Борис Старчиков родился в Москве в 1921 году. В годы Великой Отечественной войны сначала служил санитаром, затем стал художественным руководителем ансамбля школы младшего комсостава. Войну закончил в Польше. По доносу был арестован по 58-й статье УК РСФСР и осужден на восемь лет лагерей — его обвинили в хранении антисоветской литературы.

Срок Старчиков отбывал на территории Коми АССР. И именно там для него началась профессиональная работа художника. Исполняя поручения лагерного начальства, он делал копии с известных картин, рисовал пейзажи, плакаты и портреты, занимался скульптурой.

После освобождения, в 1953 году, Борис Старчиков приехал в Казань, учился в художественном училище. Десять лет работал главным художником татарского сатирического журнала «Чаян», собрав вокруг редакции талантливых художников-графиков — основу будущей казанской школы карикатуры.

В 1960 году карикатурист был реабилитирован, а в 1969-м перебрался в Москву. Звание заслуженного художника РСФСР ему присвоили в 1980-м. О своем лагерном опыте Старчиков написал мемуарную повесть «Мне повезло», после его смерти опубликованную в альманахе «Китеж» в 2006-м. Скончался в 1999 году.