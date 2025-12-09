Выставку «Есть такая профессия Родину защищать!» в Казани посетили более 4,5 тыс. человек

Профориентационная выставка вузов Министерства обороны России «Есть такая профессия Родину защищать!» завершает сегодня работу в Казани в историческом парке «Россия – Моя история». Об этом «Татар-информу» сообщили в Военном комиссариате РТ.

«Выставка проходит с 5 по 9 декабря в Казани, на сегодняшний день ее посетили более 4,5 тысяч человек. Это учащиеся школ, участники и выпускники СПО, кадеты, суворовцы, юнармейцы. Молодые люди приходили самостоятельно, вместе с преподавателями и родителями», – сообщили в Военном комиссариате Татарстана.

В нашей стране на сегодняшний день работают 42 военных учебных заведения Министерства обороны РФ. Свои экспозиции на интерактивной выставке представили 22 из них. Они знакомят школьников, суворовцев и кадетов с учебными заведениями, рассказывают об особенностях поступления в военные вузы страны, преимуществах обучения. На выставке также представлены экспонаты стрелкового оружия.

«Посетители выставки могут ознакомиться с экспонатами оружия Первой Мировой и Великой Отечественной войн, современным стрелковым оружием и беспилотными системами», – уточнили в Военном комиссариате РТ.

Главная цель мероприятия – агитация молодежи к поступлению в военные высшие учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.