СВО 27 апреля 2026 09:23

Выставку «Будни героя» об участниках СВО представят в Альметьевске ко Дню Победы

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

В Альметьевске в рамках подготовки к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне откроется выставка «Будни героя», посвященная участникам специальной военной операции.

Экспозиция будет развернута 9 мая за зданием драматического театра. Проект расскажет о героизме, стойкости и самоотверженности жителей города, выполняющих задачи в зоне СВО.

Как сообщили в администрации района, в выставке будут представлены портреты бойцов, фотографии из зоны боевых действий, а также личные вещи военнослужащих, переданные их семьями. Среди экспонатов — письма, документы и другие материалы, отражающие боевой путь участников операции.

Отдельное внимание в экспозиции уделят историям погибших военнослужащих, отдавших жизнь при исполнении воинского долга.

Организаторы приглашают родственников участников СВО принять участие в формировании выставки. Фотографии действующих и погибших бойцов принимаются до 30 апреля по номеру телефона: 8 (950)-311-46-45. При направлении материалов необходимо указать фамилию, имя, отчество военнослужащего и его позывной.

#СВО #Год воинской и трудовой доблести
