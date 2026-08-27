Выставки, лекции и маркеты пройдут в ЦУМе с 28 по 30 августа

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Центр уникального мастерства в Казани подготовил программу к Дню Республики Татарстан и Дню города. С 28 по 30 августа в ЦУМе пройдут выставки, мастер-классы, лекции, маркеты и творческие встречи. Вход на все мероприятия будет свободным, сообщает пресс-служба ЦУМа.

Праздничная программа начнется 28 августа с V Казанского глобального молодежного саммита. В этот же день на цокольном этаже откроется маркет «Мастеров», а посетители смогут увидеть несколько специализированных выставок, в том числе экспозицию «Кожевенное искусство» и выставку изделий народных промыслов Татарстана.

Также в ЦУМе представлена музейная коллекция из 600 самоваров. 29 августа для посетителей проведут специальный мастер-класс по обслуживанию самовара.

Основная часть предпраздничной программы пройдет 29 августа. Для посетителей разных возрастов организуют семейные мастер-классы от резидентов ЦУМа и приглашенных экспертов. В программу войдут в том числе занятия по лепке для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В этот же день состоятся образовательные лекции о семье как ценности в татарской и китайской культурных традициях. Посетителям также представят Детскую школу ЦУМ х КФУ и наградят победителей конкурса рисунков.

На стилобате ЦУМа развернется фестиваль «Печән базары» от Всемирного конгресса татар. В его программу войдут лекции и мастер-классы.

На малой сцене Союз дизайнеров Татарстана проведет модный показ и лекторий. Кроме того, посетители смогут познакомиться с ремеслами других регионов и районов. Свои работы и мастерство представят участники из Чувашии и Центра креативных индустрий «БАЗА» из Нижнекамска.

Отдельным событием программы станет встреча-разбор с режиссером и продюсером Ильшатом Рахимбаем «Татарстан в кадре: как создается визуальный образ республики».

Ильшат Рахимбай – уроженец Балтасинского района Татарстана, режиссер, сценарист и продюсер полнометражного фильма «Микулай». В своих работах он неоднократно обращался к вопросам будущего татарского языка, культуры и самоидентификации, предлагая зрителям задуматься и вступить в диалог на эти темы.

На встрече в ЦУМе Рахимбай расскажет о своем профессиональном взгляде на формирование визуального кода Татарстана в кино и медиа, а также ответит на вопросы посетителей.

Встреча пройдет 30 августа в 15:00 в аудитории №212.

Все мероприятия программы в ЦУМе можно посетить бесплатно. Праздничные события рассчитаны на жителей и гостей Казани, которые смогут познакомиться с культурой, современным творчеством и ремесленными традициями Татарстана.