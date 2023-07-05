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Выставка яхт и катеров пройдет на этой неделе в Казани
В Казани, в яхт-клубе «Локомотив», 7-8 июля пройдет выставка яхт и катеров на воде Kazan Yachting Festival – 2023.
На воду будут спущены порядка 25-30 новых судов, произведенных в Казани, Чистополе, Самаре, Санкт-Петербурге, Чебоксарах и Кировской области. Ранее подобные фестивали проходили в Самаре, Владивостоке и Москве, сообщают организаторы.
Выставка в яхт-клубе «Локомотив» будет работать 7 июля с 12:00 до 19:00 и 8 июля с 11:00 до 18:00.
Вход для посетителей свободный, по предварительной регистрации.
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