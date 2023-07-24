«Выставка вызывает настоящие эмоции»: в Казань прибыл передвижной музей «Поезд Победы»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На железнодорожный вокзал Казань-1 сегодня прибыл передвижной выставочно-лекционный комплекс «Поезд Победы». Десять тематических вагонов посвящены событиям Великой Отечественной войны. Работа интерактивной выставки в столице Татарстана продлится три дня — до 26 июля.

«Это первый в мире иммерсивный передвижной музей с эффектами погружения. Свое путешествие поезд начал в октябре 2020 года с Белорусского вокзала Москвы. Он уже третий год находится в пути. Неоднократно пересекли всю страну от Крыма до Владивостока, работали на Черном море и Тихом океане, прошли Транссибирскую магистраль и работали на космодроме „Восточный”. Посетили более 136 городов, 18 республик. К нам пришло свыше 600 тыс. посетителей, более 1 млн человек посмотрели выставку на всех площадках», — рассказал администратор организационного комитета «Поезд Победы» Сергей Лукша.

Сергей Лукша Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Всего в состав поезда входят 12 вагонов, десять из которых экспозиционные и два – технические. В проекте используются технологии дополненной реальности, объемный звук и театральное освещение, а также скульптурные фигуры, которые создавались по сохранившимся фотографиям из военных альбомов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Технически передвижной музей очень сложно сделан. У нас более 4 тыс. единиц оригинального реквизита, свыше 150 фигур, оригинальный свет, театральный звук, вибродинамики. Посетители получают наушники и аудиогид. Проходит по составу каждый гость с индивидуальной экскурсией. Выставка никого не оставляет равнодушным. Люди выходят задумчивые, многие — со слезами на глазах. Она вызывает настоящие эмоции», — подчеркнул Лукша.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Каждый из десяти выставочных вагонов имеет собственный сюжет и тему. Все эпизоды экспозиции связаны единым художественным аудиорассказом, озвученным заслуженной артисткой России Екатериной Гусевой. «Путешествие начинается с довоенного времени, когда еще ничего не предвещает тех страшных событий. И при переходе из вагона в вагон атрибутам мирной жизни уже нет места — началась война. Но всё заканчивается Победой», — заметил администратор организационного комитета «Поезд Победы».

Лейла Фазлеева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По мнению вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой, такая выставка — один из лучших инструментов патриотического воспитания детей и молодежи. «Думаю, что все родители, которые зарегистрировались на посещение этой интерактивной выставки, сделали правильный выбор. Нужно детям рассказать и показать, какой ценой досталась Победа. Не первый раз мы встречаем „Поезд Победы” в Татарстане, и выставка всегда пользуется большой популярностью», — отметила она.

Евгений Ананьин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель главного инженера Горьковской железной дороги Евгений Ананьин добавил, что с каждым годом у этого музея появляется дополнительная композиция. «Здесь сформирована история страны, которая развивалась в довоенное время, в период начала Великой Отечественной войны и до самой Победы. В лицах, красках, эмоциях доступно преподносится информация, позволяющая проникнуться и пережить те чувства, которые испытывали люди, защищавшие нашу страну. Никто не останется равнодушным после посещения такой выставки», — заявил он.

Утром 23 июля «Поезд Победы» прибыл в Нурлат из Самары. После Казани он отправится в Набережные Челны, где простоит 27 и 28 июля, а затем проследует в Башкортостан. Выставка-музей размещается на железнодорожных вокзалах. Посетить ее можно бесплатно, пройдя обязательную регистрацию на сайте проекта «Поезд Победы».