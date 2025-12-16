Выставка «Вальс. Веер. Волшебство» о светской жизни XIX века откроется в Казани

Выставка «Вальс. Веер. Волшебство», которая погрузит посетителей в атмосферу светской жизни XIX века, откроется 18 декабря в 14:00 в Выставочном зале «Манеж». Экспозиция позволит познакомиться с этикетом балов, тайным языком веера и символикой карнавальных масок, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

На выставке продемонстрируют детали подготовки к балу: кавалеры сверяют время по карманным часам, а дамы аккуратно надевают лайковые перчатки – обязательный элемент безупречного туалета. Паркеты бальных залов отражают историю, моду и социальные изменения той эпохи.

Каждый гость сможет почувствовать атмосферу праздника и сделать памятные фотографии на фоне декораций бального зала с камином и бесконечными зеркалами.

Предметы быта и образы XIX века представлены из фондов Музея-заповедника «Казанский Кремль», а также из частных коллекций платьев и костюмов.

В день открытия студия «Андерсен» проведет лекцию об исторической моде 1830-х годов. Преподаватель студии Ольга Сайфутдинова расскажет о стиле бидермейер, а также о том, из чего состояли модные туалеты дам и кавалеров того времени.