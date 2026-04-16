Выставка в Казанском Кремле открыла подготовку к «Диктанту Победы»

В музее-мемориале Великой Отечественной войны Казанского Кремля открылась выставка, приуроченная к старту Международной акции «Диктант Победы». В этом году она пройдет в восьмой раз – 24 апреля. В Татарстане для участников подготовят более 500 площадок, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Гостей и организаторов приветствовал почетный председатель Госсовета Татарстана, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин. Он отметил, что акция стала традицией и помогает сохранять память о подвиге людей, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны.

По его словам, около 700 тысяч жителей республики ушли на фронт, и более половины из них не вернулись. Сохранение этой памяти, как подчеркнул Мухаметшин, формирует новые поколения, которые будут достойно продолжать наследие победителей и представлять республику и страну.

Он также обратил внимание на то, что Победа была общей для всех народов многонациональной России. В Татарстане сегодня живут представители 175 национальностей, и вклад каждого народа в общее дело был значительным.

Мухаметшин добавил, что акция выполняет важную воспитательную функцию. По его словам, региональное отделение «Единой России» продолжит развивать патриотические проекты и искать новые форматы работы с молодежью. Он поблагодарил организаторов выставки за высокий уровень подготовки и вклад в сохранение исторической памяти.

Принять участие в диктанте 24 апреля сможет любой желающий – как на одной из площадок, так и онлайн на сайте акции. В республике уже зарегистрировано более 500 площадок, и их число продолжает расти. Федеральные победители получат ценные призы, а также приглашение на Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве.

Вопросы диктанта в этом году будут касаться не только ключевых событий Великой Отечественной войны, но и юбилейных дат, специальной военной операции и темы единства народов.

Генеральный директор Национального музея Татарстана Айрат Файзрахманов сообщил, что музей и его филиал – Музей Великой Отечественной войны – ежегодно становятся одними из основных площадок акции. По его словам, в диктанте участвуют люди разных возрастов и национальностей, в том числе из других стран, и это помогает распространять достоверные знания о войне.

Он добавил, что Национальный музей также выполняет функции проектного офиса и методического центра для других краеведческих музеев республики.

На выставке представлены плакаты, демонстрирующие реализацию одной из ключевых акций партийного проекта «Историческая память» – «Диктанта Победы». В этом году число площадок проведения увеличилось, поскольку организаторы стремятся привлечь к участию как можно больше людей.

Координатор партпроекта «Историческая память» в Татарстане, заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина отметила, что акция имеет большое общественное значение. По ее словам, в республике диктант будет проходить в школах, библиотеках и на предприятиях, а также на закрытых площадках, работающих в особом формате.

Она также сообщила, что в число участников входят и нестандартные площадки: например, Казанский федеральный университет откроет точки проведения за рубежом – в Узбекистане и Египте, где расположены его филиалы.

Ассадуллина добавила, что к акции активно присоединяются предприятия и организации, которые ранее не участвовали в проекте. В этом году интерес к «Диктанту Победы» заметно вырос, и ожидается почти двукратное увеличение числа участников.

Международная акция «Диктант Победы» проходит по всей стране в рамках федерального проекта «Историческая память», направленного на сохранение правды о событиях Великой Отечественной войны и защиту культурного наследия.

Акция проводится с 2019 года, и за это время число участников и площадок выросло в десятки раз. Ежегодно только в очном формате в Татарстане в ней участвуют более 20 тысяч человек.