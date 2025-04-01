Выставка «Традиционный костюм народов Поволжья» открылась в Госдуме

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

В Государственной Думе России открылась выставка «Традиционный костюм народов Поволжья второй половины XIX – первой половины XX века». Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

В церемонии открытия приняли участие председатель Государственного Совета Татарстана и Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин, министр культуры РТ Ирада Аюпова, руководитель фракции КПРФ в ГД Геннадий Зюганов, руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в ГД Сергей Миронов, депутаты Госдумы от Татарстана.

«Россия – многонациональная и поликонфессиональная страна. Организуя эту выставку, мы преследовали благую цель – показать, как работает Татарстан – опорный регион России, в сфере сохранения и укрепления межнационального мира и согласия, единства многонационального народа нашей страны и республики», – подчеркнул Фарид Мухаметшин, слова которого приводит пресс-служба Госсовета РТ.

Политик напомнил, что в Татарстане проживают более 4 млн жителей, представляющих 175 народностей и наций. «В республике многое делается для поддержания межнационального мира и согласия, на нашу вековую дружбу не повлияли ни экономические санкции, ни СВО», – выразил уверенность он.

«Одним из самых эффективных инструментов в этом направлении стала Ассамблея народов Татарстана, которая сыграла исключительно важную роль в объединении наших народов. Мы много делаем и для того, чтобы поддержать многонациональность нашей республики, сохранить культуру, традиции и обычаи, родной язык народов, проживающих в Татарстане. Многоцветие народов – национальное богатство нашей республики», – констатировал Мухаметшин.

«Национальный костюм – это часть самобытной истории народа. Экспонаты из коллекции неоднократно с успехом демонстрировались на различных площадках, в том числе в стенах Совета Федерации ФС РФ, в рамках культурной программы саммита глав государств БРИКС в Казани, на встрече глав регионов – участников заседания Совета при полпреде Президента РФ в Казани, в Казанском Кремле», – добавил он.

Историко-этнографический проект по исследованию и изготовлению аутентичной реконструированной коллекции традиционной одежды народов Поволжья был инициирован Ассамблеей народов РТ и Домом дружбы народов РТ и поддержан Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. По итогам 2024 года инициатива стала обладателем престижной всероссийской общественной премии «Гордость нации» за вклад в сохранение и развитие культуры народов России.

В рамках проекта на основе музейных образцов и научных экспедиций воссозданы 44 костюма народов Поволжья, проживающих на территории Татарстана: русских, татар, башкир, чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов.

В процессе реконструкции костюмов эксперты работали с музейными собраниями, архивами, коллекциями. Были привлечены специалисты из регионов, граничащих с Татарстаном. Над коллекцией каждого народа трудилась отдельная группа профессионалов.

Цель выставки – показать многообразие культуры и народного искусства, самобытность каждого народа и региона.

Ранее она была представлена в Совете Федерации. В Госдуме она будет работать до 4 апреля.

Фото и видео: пресс-служба Полпредства РТ в РФ.