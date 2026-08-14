Выставка татарского декоративно-прикладного искусства открылась в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выставка «Поэзия ремесла», презентующая декоративно-прикладное искусство татар, открылась в Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ.

Экспозиция «Поэзия ремесла», реализуемая в рамках творческого проекта «Кладези народного творения» Региональной общественной организации РТ «Центр изучения фольклора и развития промыслов «САФЬЯН», выступает органичным дополнением выставки «Слово, ставшее символом», посвященной жизненному и творческому пути Габдуллы Тукая.

Среди экспонатов – кожаная мозаика, тамбурная вышивка, ювелирное искусство татар и скульптурные композиции по национальным мотивам.

По словам представителей, проект выстраивает диалог между словом Тукая и материальными образами татарской культуры.

Выставка позволяет посетителю не только прикоснуться к истокам татарской материальной культуры, но и глубже понять тот подлинный контекст, в котором формировалось и обретало бессмертие слово великого поэта.

Леана Ханафиева