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Культура 14 августа 2026 09:18

Выставка татарского декоративно-прикладного искусства открылась в Казани

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Выставка татарского декоративно-прикладного искусства открылась в Казани
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выставка «Поэзия ремесла», презентующая декоративно-прикладное искусство татар, открылась в Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ.

Экспозиция «Поэзия ремесла», реализуемая в рамках творческого проекта «Кладези народного творения» Региональной общественной организации РТ «Центр изучения фольклора и развития промыслов «САФЬЯН», выступает органичным дополнением выставки «Слово, ставшее символом», посвященной жизненному и творческому пути Габдуллы Тукая.

Среди экспонатов – кожаная мозаика, тамбурная вышивка, ювелирное искусство татар и скульптурные композиции по национальным мотивам.

По словам представителей, проект выстраивает диалог между словом Тукая и материальными образами татарской культуры.

Выставка позволяет посетителю не только прикоснуться к истокам татарской материальной культуры, но и глубже понять тот подлинный контекст, в котором формировалось и обретало бессмертие слово великого поэта.

Леана Ханафиева

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#выставка #хазинэ
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