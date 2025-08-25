Выставка «Сокровища Якутии» открылась в Казанском Кремле

Сегодня в выставочных залах Присутственных мест Казанского Кремля открылась масштабная выставка «Сокровища Якутии. Казань-2025», представляющая уникальное наследие Республики Саха (Якутия). В церемонии открытия принял участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«Сегодня мы становимся свидетелями знаменательного события – встречи двух самобытный культур двух регионов России, богатых не только природными ресурсами, но и многовековыми традициями», – заявил Песошин на церемонии открытия.

Он подчеркнул, что Якутия и Татарстан, несмотря на географическую отдаленность, объединены схожими стремлениями в сохранении национальной идентичности и развитии современных технологий.

«Для нас большая часть принимать вас в стенах Казанского Кремля – объекта культурного наследия ЮНЕСКО. Выставка – это возможность прикоснуться гостям и жителям Казани к культуре народа Якутии и увидеть уникальные произведения искусства северных земель», – подчеркнул премьер-министр.

Он особенно выделил один из алмазов – 100-летие ТАССР.

«Это – не просто редкий камень, а мощный символ дружбы наших народов», – заключил Песошин.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в свою очередь подчеркнул, что он рад посетить столицу братского для якутов региона и напомнил, что идея о создании выставки родилась во время визита Раиса Татарстана Рустама Минниханова в Якутию.

«Это бесценные сокровища, и я рад, что татарстанцы вживую видят алмаз, который назвали в честь 100-летия татарской АССР», – заявил Николаев.