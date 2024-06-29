Выставка социальной рекламы донорства органов открылась в Казани

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Всероссийская выставка социальной рекламы донорства органов «Реальная сила — внутри тебя» открылась в столице Татарстана, в республиканском Штабе общественной поддержки «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Представленные на выставке работы призваны привлечь внимание общества к вопросам трансплантации, донорам и реципиентам органов. Экспозицию составили 12 произведений авторов из шести городов страны: Москвы, Казани, Новоуральска, Саратова, Ростова-на-Дону и Обнинска.

Полная экспозиция, состоящая из 22 работ, размещена на сайте Центра органного донорства «Сила внутри». Организовать ее удалось при грантовой поддержке Росмолодежи и фестиваля «Таврида.АРТ».

Среди гостей церемонии открытия были реципиенты — люди, которые выжили благодаря пересадке органов. Открыл выставку ее главный организатор — руководитель Центра органного донорства «Сила внутри» Андрей Анисимов.

«Наш центр является неким благотворительным хабом в трансплантологии, объединяя в информационном пространстве общественность и пациентов, врачей и журналистов, науку, бизнес и просвещение. Наша главная цель — рассказать, что донорство органов — это не про черный рынок и криминал. Это история про благородство, надежду и спасение. В 2020 году нас поддержал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, с тех пор мы активней используем информационные ресурсы, в том числе [такие], как эта выставка, чтобы люди, нуждающиеся в пересадке, получили ее вовремя», — пояснил общественник.

Врач-нефролог Республиканской клинической больницы Минздрава РТ — кандидат медицинских наук Ксения Ситкина подробно объяснила, что такое трансплантация и какую роль в современном здравоохранении играет донорство органов.

«Спасибо присутствующим здесь сегодня реципиентам органов за то, что на своем примере показывают важность такой непростой темы. Вы настоящие герои!» — обратилась медик к залу.

Ведущий советник отдела психологического сопровождения и профилактической работы Минмолодежи РТ Ольга Логинова и начальник управления по воспитательной работе Казанского медицинского университета, эксперт Росмолодежи Инесса Федулова в свою очередь рассказали о имеющихся сейчас у молодых людей возможностях. Они упомянули в том числе высокий уровень заявок на грантовые конкурсы у представителей Татарстана.

Помимо прочего, сопредседатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Ксения Дромняк и заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Анастасия Исаева обратили внимание на возросшую роль некоммерческого сектора и общественных инициатив в реализации задач государственного значения.

В качестве партнеров проекта выступают Татарстанское региональное отделение Российского Красного Креста, московский НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Министерство по делам молодежи РТ, Казанский государственный медицинский университет и Казанский федеральный университет.