Фестиваль «Шамаиль-арт» в Казани пройдет на двух площадках

На базе Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ и Галереи татарского шамаиля мечети Кул-Шариф пройдет фестиваль «Шамаиль-арт». Об этом ИА «Татар-информ» сообщил руководитель Галереи татарского шамаиля Рустем Шамсутов.

«Статусы площадок будут различны. Если у нас будут в основном представлены работы молодого поколения, то на площадке “Хазинэ” зритель сможет ознакомиться с творчеством маститых авторов», – заметил Шамсутов.

В «Хазинэ» экспозиция откроется каллиграфическими работами турецкого мастера Левента Карадумана. Свои живописные и графические произведения на темы коранических сказаний и народных преданий представят известные художники Альфия Ильясова (Казань), Вакиль Шайхетдинов (Уфа), Хамза Шарипов (Набережные Челны), Евгения Хайлова (Москва) и другие.

Галерея татарского шамаиля представит на суд публики более камерные и традиционные работы – графические произведения и шамаили, выполненные на стекле, в традициях татарского народного искусства.

В рамках проекта желающие смогут посетить мастер-классы по искусству живописи на стекле и написанию имен, лекцию о направлениях каллиграфии в современном искусстве, круглый стол о перспективах развития современного исламского искусства с художниками и каллиграфами.

Фестиваль откроется 14 сентября 2021 и продлится до 14 октября 2021 года.