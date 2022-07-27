Выставка с тонким восточным ароматом: в Казани открыта экспозиция о роде Юсуповых

В выставочном зале «Манеж» открылась выставка «Дворянский род князей Юсуповых. Восточная сюита» из собрания Музея-усадьбы «Архангельское». Здесь представлено 450 предметов, некогда принадлежавших членам знаменитого рода. Интересно, что выставка охватывает сразу пять веков существования семьи.

«Большая честь принимать у себя экспозицию одного из крупнейших федеральных музеев в одном из главных музеев Татарстана. У меня нет сомнений, что выставка, посвященная известнейшему тюркскому роду, члены которого занимали высокие посты в российско-княжеских отношениях, будет интересна казанцам и гостям столицы. Интересно, что даже потомки Юсуповых внесли огромный вклад в культуру России», – отметил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Название «Восточная сюита» отсылает к необычной истории происхождения рода. Экспозиция дает возможность проследить, как в нем соединялось, казалось бы, несоединимое: тюркское и русское, мусульманское и христианское. Причем русское начало семейство приобрело значительно позже. Выставочный проект как бы преследует цель показать место княжеского рода Юсуповых, возводивших свою родословную к сподвижникам халифов X века, в истории России, его вклад в экономическое и культурное развитие страны.

История рода Юсуповых стала одним из выдающихся примеров готовности российской монархии к восприятию этнического, религиозного многообразия. Это и дало Юсуповым возможность, не скрывая своих корней, органично войти в число родовой знати, при этом сохранив свою идентичность.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Разместившиеся в зале экспонаты не выглядят бездушными свидетелями судеб членов рода, но, выстраиваясь в единую концепцию, позволяют словно заглянуть в «уголки» каждого из членов семьи. Так, например, в «уголке» одного из выдающихся представителей фамилии – крупного чиновника и коллекционера Николая Борисовича Юсупова – можно увидеть детские учебные рисунки, выполненные им и его сестрами.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выставка рассказывает и о последних трех поколениях Юсуповых: Зинаиде Николаевне и ее муже Феликсе Сумарокове-Эльстоне, сыновьях Николае и Феликсе с супругой Ириной, урожденной Романовой, княжной императорской крови. Экспозиция завершается на дочери последних – Ирине («Бэби»), последней носительнице княжеского титула Юсуповых.

«Работа над экспозицией шла долгие три года – к сожалению, пандемия сорвала наши планы. Но это дало возможность хорошо поработать над концепцией, художественным решением экспозиции. Я думаю, что в итоге получилась традиционная выставка с тонким восточным ароматом, который соответствует культуре Татарстана», – отметила первый заместитель директора Музея-усадьбы «Архангельское» Амуланга Учурова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Величественно, почти под самым потолком находится герб князей Юсуповых – самое раннее дошедшее до нас его изображение. Оно относится ко второй трети XVIII века, и с того времени структура герба оставалась фактически неизменной.

Особое место здесь занимает портрет Бориса Николаевича Юсупова в татарском костюме. И если восточный колорит герба с видоизменением остался несколько приглушенным, то здесь происхождение рода отражается в полной мере. Ведь картина, по всей видимости, должна была символизировать успешность соединения в истории Юсуповых российского и татарского, европейского и восточного начал. Правда, до наших дней была сохранена лишь реплика картины, выполненная неизвестным крепостным.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отдельный интерес вызывает и обширная библиотека Юсуповых, которая сформировалась к началу первой трети XIX века. Среди книг экономической и исторической направленности здесь затесались французско-арабский словарь, книги по арабской филологии, истории ислама, что говорит о бережном отношении Юсуповых к своим корням. По словам кураторов выставки, библиотека вобрала в себя труды по всем отраслям знаний.

Хорошо сохранилось и скульптурное собрание, которое начало формироваться с 1770-х годов. Стилистический, жанровый и временной диапазон сохранившихся скульптур охватывает временной отрезок от античных мраморов I века до произведений европейских классицистов середины XIX века.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заглянуть «в гости» к дворянскому роду Юсуповых широкой аудитории можно будет до 11 сентября. После экспонаты вернутся в фонды Музея-усадьбы «Архангельское».