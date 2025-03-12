Выставка Russia Halal Expo 2025 пройдет в рамках KazanForum

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С 14 по 16 мая в международном выставочном центре «Казань Экспо» состоится Russia Halal Expo 2025 – крупнейшая в стране международная выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Мероприятие будет проведено в рамках XVI Международного экономического форума «Россия – исламский мир: KazanForum», что позволит участникам не только презентовать продукцию, но и наладить деловые связи с бизнесменами, инвесторами и представителями органов власти из разных стран, сообщают организаторы события.

«Сегодня халяль – это международный стандарт качества. Россия активно развивает экспорт халяль-продукции, и наша выставка дает предпринимателям мощный инструмент для выхода на новые рынки и поиска надежных партнеров. Участие более 80 стран делает это событие уникальным по своим возможностям», – подчеркнула глава Агентства инвестиционного развития РТ, член федерального оргкомитета KazanForum Талия Минуллина.

В 2024 году в выставке приняло участие 324 компании, а экспозиция заняла 42 тыс. кв. метров. Ожидается, что в 2025 году число участников Russia Halal Expo продолжит расти.

Выставка будет включать восемь ключевых направлений:

– инвестиционные и инфраструктурные проекты – возможность привлечь партнеров и финансирование;

– технологические альянсы – взаимовыгодные проекты в сфере исламской экономики;

– B2B-площадка – презентация продуктов крупного бизнеса и МСП;

– международные стенды – участие компаний из разных стран;

– регионы России – демонстрация потенциала региональных производителей;

– партнеры и спонсоры – ведущие игроки рынка халяль-индустрии;

– исламские финансы – инструменты финансирования бизнеса по принципам шариата;

– машиностроение – оборудование для производства от лидеров сегмента.

С 13 по 18 мая в Казани пройдет XVI Международный экономический форум «Россия – исламский мир: KazanForum», где будут обсуждаться ключевые вопросы развития исламской экономики и международного сотрудничества.

Регистрация для экспонентов открыта до 17 апреля 2025 года, заявки можно направить на адрес: halalexpo@kazanforum.ru.