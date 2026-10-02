Выставка Риммы Бассариевой «Мир одной лисы» открылась в Казани

Фото: © Диляра Нургалиева / «Интертат»

В Казани открылась персональная выставка художницы Риммы Бассариевой «Мир одной лисы. Сказка, рассказанная шепотом». Об этом сообщает «Интертат».

Экспозиция работает в Центре уникального мастерства с 2 по 18 октября. Вход на выставку бесплатный.

Римма Бассариева – междисциплинарная художница, которая живет и работает в Париже около десяти лет. В своем творчестве она обращается к татарской культуре, языку и наследию. Центральным образом проекта стала лиса, которую художница называет своим тотемным животным.

«Мне важно возвращаться к этой теме через определенные образы и дать татарской идентичности новое дыхание. Лиса – мое тотемное животное, мы очень похожи. Лиса в произведении – это я. С детства я люблю этого персонажа, и он кажется мне интересным: обычно лиса хитрая, но при этом справедливая», – рассказала Бассариева.

По словам художницы, основой для книги стали татарские народные сказки, а затем она познакомилась с романом китайского писателя, в котором также центральным образом была лиса. На создание проекта ее также вдохновили французские книги эпохи Просвещения, с которыми она познакомилась в музее.

Фото: © Диляра Нургалиева / «Интертат»

«Я смешала татарскую культуру с французской через французскую призму. Также в основе проекта лежит сохранившийся во Франции со Средневековья анонимный роман о лисе», – рассказала Бассариева.

Организатор казанской выставки, продюсер проекта Элина Табакчи отметила, что экспозицию сопровождает обширная культурная программа с выставками, мастер-классами художников и деятелей искусства. Участие в мероприятиях бесплатное по предварительной регистрации.

«Сегодняшняя выставка воплощает межкультурное взаимодействие и показывает неиссякаемый интерес к нашей культуре за пределами республики. Мы говорим о том, что татарская сила не подчиняется никаким границам», – сказала Табакчи.

Она также поблагодарила партнеров, спонсоров и меценатов проекта.

Фото: © Диляра Нургалиева / «Интертат»

Продюсер международного проекта Шамиль Курамшин рассказал, что познакомился с Бассариевой в Париже, где они начали работать над выставкой и книгой. По его словам, подготовка проекта заняла более года.

«Когда я больше года готовился к этой выставке, я понял важность и ценность развития татарской и поволжской культуры в Европе. Надеюсь, в дальнейшем появятся и другие подобные проекты», – сказал Курамшин.

В рамках проекта в Казани также представят арт-книгу «Истории одной лисы», которая существует в единственном рукописном экземпляре. Она написана на татарском и французском языках и проиллюстрирована вручную. На основе оригинала планируется выпустить типографскую версию тиражом 1 тыс. экземпляров.