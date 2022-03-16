Выставка Рената Хариса откроется в Верхнеуслонском районе РТ

18 марта в Музее Янки Купалы в селе Печищи Верхнеуслонского района Татарстана состоится открытие выставки художественных работ Рената Хариса под названием «Пером, пишущим стихи». Об этом сообщает пресс-служба Национального музея РТ.

Экспозиция раскроет Рената Хариса как мастера художественных работ. Полотна мастера кисти позволяют глубже понять замысел его поэтического творчества и полюбить красоту родных просторов.

Ренат Харис является лауреатом Госпремии Российской Федерации, народным поэтом Татарстана, литературным критиком, автором более сорока книг на татарском, русском, английском, башкирском и чувашском языках. Частицу своего творчества поэт посвятил и белорусскому классику Янки Купале. Он перевел его стихи и сонеты на татарский язык.

Двери выставки будут открыты до 29 апреля. Посетить ее можно обладателям «Пушкинской карты». Программа популяризации культурных мероприятий стартовала по инициативе Президента РФ Владимира Путина 1 сентября 2021 года. Ей могут воспользоваться молодые люди от 14 до 22 лет для приобретения билетов в театры, музеи, на выставки и в концертные залы за счет государства.