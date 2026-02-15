Выставка-посвящение Мусе Джалилю в работах Виктора Аршинова открылась в Музее ИЗО

фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана к 120-летию со дня рождения народного поэта Мусы Джалиля открылась выставка-посвящение. Представлены живопись и графика известного казанского художника Виктора Аршинова.

Посетители увидят более полусотни произведений народного художника Татарстана, посвященных личности Мусы Джалиля и его подвигу. Поэт, напомним, оказавшись в плену, писал на клочках бумаги стихи, составившие потом «Моабитскую тетрадь», а сам Джалиль был казнен в 1944 году. Аршинов же родился в год окончания Великой Отечественной войны, но уже после ее завершения, и получил имя в честь Победы – Виктор. На протяжении всего своего творческого пути он пишет картины о войне по воспоминаниям своих родителей и поколения, прошедшего войну.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы открываем череду крупных мероприятий к юбилею Мусы Джалиля. Это и открытие выставки, и традиционное возложение цветов к его памятнику, и вынос «Моабитской тетради», и награждение в театре Камала чтецов конкурса, посвященного Мусе Джалилю, а самое важное, в понедельник 16 февраля все школы начнут учебную неделю с уроков о важном, которые будут посвящены Герою Советского Союза Мусе Джалилю. Все меры по увековечению не так дорого стоят, если мы не будем доносить их до наших детей, до нашего подрастающего поколения», - подчеркнул заместитель на открытии министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.

Иллюстрации к изданиям «Моабитской тетради» разных лет составляют большую часть выставки. Например, графическая серия «Бессмертная песня», навеянная поэзией этого сборника, была создана Аршиновым к 100-летию со дня рождения Джалиля (2001-2006). За нее Виктор Аршинов получил Государственную премию Татарстана имени Тукая. Увидят посетители и монументальную работу «Памяти Мусы Джалиля» (2019).

«Я видел, как Виктор Аршинов работал над несколькими сериями, посвященным известным людям – как создавалась эта иллюстративная цепочка. Так сложилось, что он был моим соседом по мастерской. Все его творчество обращено к трагедии Великой Отечественной войны. К сожалению, люди не успеют, случаются все новые и новые войны… Такие выставки – это протест против насилия. А Виктор Петрович сейчас продолжает теперь работать дома, не выходя в мастерскую», - сказал заслуженный художник России, лауреат премии Тукая Григорий Эйдинов.

Сам Виктор Аршинов в силу возраста и по нездоровью на вернисаже присутствовать не смог, но в Казань на открытие выставки прилетела из Санкт-Петербурга старшая дочь Мусы Джалиля Люция Мусаевна, которая в этом году отметит 90-летний юбилей, и внучка Лилия. Дочь прочла одно из стихотворений своего отца.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Увидеть выставку «Посвящение Мусе Джалилю. Живопись и графика Виктора Аршинова» можно до 15 марта.