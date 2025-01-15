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Выставка политкарикатуры «Чаяна» откроется в Елабуге
17 января в Елабуге откроется выставка политической карикатуры журнала «Чаян» («Скорпион»). В Музее современного этноискусства Елабужского государственного музея-заповедника посетители смогут увидеть знаменитые работы чаянистов со времен холодной войны до наших дней, сообщают организаторы.
Авторы традиционно отражали на страницах журнала наиболее острые события в мире, политическую обстановку и международные отношения. Их работы, как правило, относились к жанру карикатуры. Так, в разные годы читатели в гротескной и комичной форме наблюдали за разоблачением фашистов, капиталистов, империалистов, сионистов, поджигателей войны и колонизаторов всех мастей. Особой остроты графическая политсатира достигла в годы холодной войны и активного противостояния двух систем.
В 50 — 60-е годы прошлого века были созданы наиболее значимые и талантливые работы Э. Гельмса, И. Бобровицкого, С. Старчикова, П. Новичкова, И. Хантемирова, Л. Ельковича. Карикатуры того периода стали классикой чаяновской политической сатиры и не утратили актуальности и поныне.
Традиции жанра успешно развивают современные художники «Чаяна». Мастера сатирической графика В. Тарасенко, А. Шульпинов, С. Андрианов, Ф. Вахитов, И. Азимов, И. Нафиев реагируют на злобу дня сатирической метафорой, иронией и сарказмом.
В Елабуге будут представлены наиболее знаковые работы художников-чаянистов, вошедшие в золотой фонд журнала.
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