Выставка плакатов и графических работ о блокаде Ленинграда открылась в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Художественно-тематическая выставка «900 дней мужества» открылась сегодня в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Казанском Кремле. Она посвящена освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

На выставке представлены плакаты, графические работы, фотографии, созданные в блокадном кольце. Все они демонстрируют героизм и стойкость ленинградцев, которые в тяжелых условиях своим трудом спасали родной город. Материалы предоставлены Музеем Победы.

«Из их коллекции мы выбрали то, что нам интересно и важно. Например, представлен плакат, посвященный татарскому поэту Мусе Джалилю. Здесь можно увидеть карты наступательных операций, боев под Ленинградом, как была организована «дорога жизни», как прокладывали высоковольтный кабель. Все это можно показать школьникам, чтобы они знали, как выживал город в блокаду», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Александр Александров.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кроме того, можно увидеть фотографии, на которых запечатлены изготовление снарядов, заводские рабочие, боевая техника, которая идет на защиту Ленинграда, студенты, направляющиеся на строительство окопов, бойцы первой Ленинградской дивизии народного ополчения при защите города.

«Какие-то моменты можно увидеть на плакатах, а уже потом более подробно ознакомиться с ними с помощью музейных предметов во время экскурсии. Работает еще одна выставка в онлайн-формате на ресурсах Национального музея РТ. На ней тоже представлены плакаты и фотографии, но они больше связаны с бытом и жизнью города. У Казани много точек соприкосновения с Ленинградом в годы войны. Промышленные предприятия, детские дома, зооботсад были эвакуированы в Казань», – отметил Александров.

Работа выставки «900 дней мужества» продлится до 20 февраля.

«Потом в этом зале откроется плакатная выставка «Отец героя». В прошлом году она была представлена во всех районах республики. А в четвертом зале откроется выставка, посвященная годовщине СВО», – сообщил заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны.