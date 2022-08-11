Выставка «Озарения» соберет в Самаре казанских художников новой волны последнего столетия

Баки Урманче, Наркис Пономарев и Илларион Плещинский, наши современники Виктор Аршинов, Евгений Голубцов и Ильгизар Хасанов – всего 22 казанских художника, представителя современного искусства, а также знаменитое СКБ «Прометей» будут презентованы сегодня в галерее Самары на выставке «Озарения. Современное искусство Казани. XX-XXI».

Фото: Анастасия Альбокринова

Вернисаж намечен на 19.00, выставка – ретроспектива столетия современного искусства Казани, начиная с 1920-х годов. Будет представлено как творчество авангардистов, так и классиков официального и неофициального искусства советского Татарстана, работы художников 1990-2000-х, а также молодых авторов, технико-световые разработки студенческого конструкторского бюро «Прометей».

«СКБ “Прометей” предоставляет нам три своих стенда еще советских времен, фильм о своем конструкторском бюро и два аппарата – “Диско” и “Калейдофон-36”. Это световые приборы для сопровождения музыкальных композиций. “Прометей” – хотя не самая известная страница в российском искусстве (думаю, тут виной скромное финансирование СКБ, упадок интереса к наукоемкому искусству в 1990-х), но без него не обходится ни одна порядочная выставка, посвященная кинетическому и видеоискусству. Так получается, что, хотя Казань и Самара – соседи, мы узнаем о значимых вехах в культуре друг друга через выставки в московских музеях, Третьяковке или Гараже. Чтобы это исправить и познакомить наши города непосредственно, мы сделали со Сменой обменные выставки – “Волга: маршрут перестроен” и “Озарения. Современное искусство Казани. XX-XXI”», – рассказал «Татар-информу» Сергей Баландин, куратор галереи «Виктория», где сегодня откроется казанская выставка.

Фото предоставлено галереей «Виктория»

Помимо упомянутых выше участниками «Озарения» стали также Мария Андреевская, Алиса Гулканян, Анастасия Морозова, Ринат Насыров, Рамин Нафиков, Александра Платунова, Гайша Рахманкулова, Зухра Салахова, Светлана Силантьева, Артём Сильвестров, Суфия Тагирова, Фаик Тагиров, Степан Федотов, Константин Чеботарёв, Саша Шардак, Николай Шикалов. Восемь художников из общего перечня имен – ныне живущие и активно реализующиеся в творчестве.

Произведение Константина Чеботарева Фото предоставлено «Сменой»

Выставка самарских художников «Волга: Маршрут перестроен» открыла культурный обмен между городами в мае – ее представил казанский Центр современной культуры «Смена».

Соорганизаторами выставки казанских художников в Самаре также стали Музей ИЗО РТ, Фонд «Галеев-Прометей», а также частные коллекционеры.

Произведение Баки Урманче Фото предоставлено «Сменой»

В день открытия увидеть выставку в Самаре в галерее «Виктория» можно бесплатно. Экспозиция будет принимать посетителей до 2 октября со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00, понедельник — выходной.