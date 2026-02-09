Выставка о защите суверенитета России откроется в Казани

Фото: Музейно-образовательный центр «История юстиции»

12 февраля в Музейно-образовательном центре «История юстиции», филиале Национального музея Республики Татарстан, откроется выставка «Защита суверенитета Российского государства: история и современность», посвященная ключевому аспекту государственного строительства.

Организаторы – Министерство юстиции РФ, Российское историческое общество и Фонд «Отечество».

Экспозиция раскроет эволюцию суверенитета – от его зарождения в начале 16 века до закрепления в Уставе ООН в 20 веке. Гости узнают о том, как формировалось представление о невмешательстве во внутренние дела государств; почему Тридцатилетняя война стала поворотным моментом в утверждении суверенитета в Западной Европе; какие формы принимает нарушение суверенитета – от открытых военных действий до скрытых методов влияния (шпионаж, культурное воздействие и провокации).

На выставке можно будет увидеть и историю России в рамках противостояния внешних вмешательств.

В выставочном зале будут представлены скульптуры из собрания Национального музея РТ. Отобраны барельефы из серии медальонов на события Отечественной войны 1812 года, созданные Федором Толстым. На работах, выполненных в духе классицизма, запечатлены события войны против Франции и заграничные походы – «Сражение при Березине», «Первый шаг Александра за пределы России», «Переход за Рейн», «Сражение при Бриене» и «Освобождение Берлина».

XX век отображен через бюсты видных политических деятелей: настольные скульптуры Сергея Кирова и Мулланура Вахитова, изваяние студента Владимира Ульянова, исполненное скульптором Петром Макаровым, и бюст Василия Лихачева – секретаря казанского комитета РСДРП и члена Американской социалистической партии, работы Анатолия Григорьева.