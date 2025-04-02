Выставка о танце в кино и литературе «Вальс жизни» открылась в Казани

Фото: © Яна Кузахметова / «Татар-информ»

Сегодня в казанском музее Льва Толстого открылась выставка «Вальс жизни», посвященная языку танца в классической русской литературе и кино. Ее совместно организовали Государственный центральный музей кино и Национальный музей Республики Татарстан (филиалом последнего и является музей Толстого).

В торжественной церемонии открытия приняли участие первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова, генеральный директор Национального музея РТ Алиса Вяткина и директор Государственного центрального музея кино Лариса Баженова.

«Сегодня открытие необычной выставки. Я уверена, что она найдет своих почитателей, и найдутся те люди, которые захотят пересмотреть или перечитать произведения и по-новому взглянуть на вальс в литературе», – заметила Юлия Адгамова.

Тема выставки – репрезентация танца в кино как художественного образа. Посетители могут увидеть подлинные костюмы из картины Сергея Соловьева «Анна Каренина» и эскизы к фильме «Война и мир» Сергея Бондарчука из фонда Музея кино.

«Спасибо Государственному центральному музею кино за дружбу и теперь уже – за сотрудничество, в рамках нашего соглашения о сотрудничестве, которое мы подписали год назад. Это наша первая совместная работа, первый проект, который мы реализуем», – заявила Алиса Вяткина.

Глава Нацмузея РТ констатировала, что площадка, выбранная для проведения выставки, символична. Дом Льва Толстого имеет уникальную историю и, помимо всего прочего, позволяет посетителям прочувствовать атмосферу первого вальса Наташи Ростовой.

«Эта небольшая выставка – как первый вальс, мы с вами начинаем наше сотрудничество не только на бумаге, а уже в жизни. Спасибо за доверие, спасибо, что так корректно позволили нам войти в это пространство», – подчеркнула в свою очередь Лариса Баженова.

Кроме того, Алиса Вяткина с гордостью отметила многообразие коллекции Национального музея РТ. Помимо экспонатов из фонда Музея кино на выставке представлены и предметы бальной культуры и светской жизни середины XIX века из фонда Нацмузея.

Открытие завершилось подробной экскурсией от приглашенного эксперта – старшего научного сотрудника Государственного центрального музея кино.