Выставка о ставших Героями России участниках спецоперации откроется в Казани

Сегодня в Историческом парке «Россия — моя история» в Казани (Оренбургский тракт, д. 8, павильон №2) официально откроется мультимедийная выставка «Герои спецоперации». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Экспозиция подготовлена Фондом гуманитарных проектов, Университетом «Синергия» и Российским обществом «Знание», она рассказывает об участниках специальной военной операции на Украине, удостоенных медали «Золотая Звезда».

Проект включает 20 графических новелл, каждая из которых в иллюстрациях рассказывает историю одного из участников спецоперации. Среди них есть и рассказы о судьбе татарстанцев — гвардии старшего лейтенанта Дамира Исламова и ефрейтора Дамира Гилемханова. Они действовали в составе одного танкового экипажа и, по информации Министерства обороны РФ, сумели уничтожить долговременную огневую точку и четыре танка.

Графические новеллы созданы студентами Университета «Синергия» при поддержке своих преподавателей, а современные технологии позволили сделать их доступными для россиян, живущих в различных городах страны.

Президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов уверен, что подобные проекты «помогают привлечь внимание школьников к важному, сформировать образ настоящего героя, воспитать в молодых людях патриотизм и любовь к Родине».

В свою очередь генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль убежден, что благодаря экспозиции «молодежь сможет понять, что настоящие герои — это не вымышленные персонажи, герои мультфильмов или кинолент», а «те, кто живут рядом с нами и совершают подвиги из любви к Родине».

В Казани выставка будет работать с 18 марта по 6 апреля 2023 года с 10 до 19 часов ежедневно, кроме понедельника. Вход свободный.